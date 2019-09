Entregan las primeras licencias para cultivo y manufactura de cáñamo

El Departamento de Agricultura, conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), hicieron entrega este jueves de las primeras tarjetas de identificación que permitirán a agricultores licenciados cultivar y manufacturar cáñamo en Puerto Rico.

"Ya va avanzando nuestro Programa Piloto Agrícola, que es un programa inicial para estudiar el crecimiento, cultivo o actividades de comercialización y mercadeo del cáñamo industrial. En esta fase, la Oficina para el Licenciamiento e Inspección del Cáñamo (OLIC), ha evaluado decenas de solicitudes de personas corporaciones interesadas en participar de la investigación de cáñamo o trabajar cualquier aspecto de la industria", explicó el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega en comunicación escrita.

En tanto, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, se expresó satisfecho porque "continuamos encaminando junto al Departamento de Agricultura, estrategias para fortalecer la industria del cáñamo en la Isla, ya que es una excelente oportunidad para aportar al desarrollo económico".

"La entrega de estas licencias de proyectos pilotos de investigación para el cultivo del cáñamo, se traduce en nuevos negocios con múltiples opciones para la elaboración futura de un sinnúmero de productos que pueden ser exportados. Esto genera nuevas inversiones y empleos y una mayor captación de fondos", manifestó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

El secretario de Agricultura estimó en treinta mil los posibles usos del cáñamo.

En esta primera fase, OLIC, ha otorgado dos tipos de licencias de proyectos pilotos de investigación, para cultivo y manufactura.

Actualmente, la siembra de cáñamo está limitada a un máximo de 10 cuerdas, en espera de que el Departamento de Agricultura federal emita unas guías que eliminarán la limitación. Luego de la aprobación del "State Plan", el Departamento de Agricultura de Puerto Rico contempla proyecciones conservadoras de siembra de unas 10,000 cuerdas.

Para emitir licencias de cultivo de cáñamo, que permite, germinar, propagar, crecer, cosechar y vender cáñamo en la isla, el interesado debe llenar una solicitud, ofrecer prueba de la tenencia legal o contrato de arrendamiento de la finca, tener una certificación de Agricultor Bonafide o Certificado de curso "Next Level" ofrecido por FIDA. En su lugar, también puede presentar el Certificado del curso de Administración de Fincas ofrecido por el Servicio de Extensión Agrícolas adscrito al Colegio de Ciencias Agrícolas de RUM, Recinto Universitario de Mayagüez, entre otros elementos.

En cuanto a la licencia de manufactura, que permite, procesar, almacenar, distribuir, exportar o vender subproductos de cáñamo en la isla, los requisitos son similares, pero adicional, debe presentarse una Propuesta de Investigación que describa detalladamente el negocio, los métodos, procedimientos y resultados de investigación esperados.

Hoy, los receptores de tarjeta de identificación por tener licencia de cultivo fueron Jorge Martínez Andújar, BeBetterPR, Fabre Green Farm Corp, Rangelands, Inc., Morovis ADN, GFC Farms, Inc, Finca Los Amigos Western Hay Farm Inc, Finca Encarnación, Inc., Criadores de Salinas, SE, BioGem y JAZ Brother's Corp.

De manufactura, recibieron su licencia Finca Los Amigos, Western Hay Farm, y Rangelands.