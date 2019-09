Figueroa Jaramillo apunta a región AEE Caguas como eje fraude FEMA

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo cuestionó el miércoles el posible rol que tiene la región de Caguas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el esquema de fraude multimillonario supuestamente gestado por altos funcionarios de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y la empresa Cobra, contratada para la restauración del sistema eléctrico tras los embates de los huracanes Irma y María.

“¿Cómo se pudo haber facturado 1,800 millones de dólares en un año y ocho meses? ¿De dónde sacaron tantos celadores? ¿Por qué los administradores de Caguas se han removido dos veces. Mira que casualidad, todo es Caguas. ¿Dónde asignaron las grandes cantidades de trabajo a Cobra? A la región de Caguas. ¿Por qué toda esa coincidencia?”, cuestionó Figueroa Jaramillo en entrevista radial (WKAQ).

Funcionarias de FEMA y expresidente de COBRA son arrestados por los federales Por supuesto esquema de fraude relacionado a fondos de recuperación tras el paso de los huracanes en 2017

Asimismo, el líder sindical cuestionó si el nombramiento del administrador de la región de Caguas, donde casualmente residen muchos funcionarios, fue para darle paso al contrato. También cuestionó si la persona contacto de Cobra con la AEE es un exsubdirector ejecutivo que es de Caguas.

El martes se dio a conocer que el expresidente de la empresa Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison y la exadministradora de la Región 2 de FEMA, Ahsha Nateef Tribble fueron acusados junto a Jovanda Patterson, quien fuera subjefa de personal de la agencia, por un Gran Jurado de conspirar para sobornar a funcionarios públicos, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre y violaciones a la Ley de Viajes.

De otra parte, el exdirector ejecutivo de la AEE, Justo González dijo en entrevista radial (NotiUno) que “se tornó hostil la situación en las reuniones del Unified Command. Yo empecé a ver que especialmente Asha Tribble empezó a tener un prejuicio acerca de los empleados de la Autoridad, especialmente los gerentes… También habían algunos directores como el de transmisión y distribución… Sí ella siempre insistía en Cobra (para que se hicieran los trabajos)”.

Agregó que nunca fue entrevistado por las autoridades federales en relación a esta pesquisa.

Entretanto, Ricardo Ramos, quien fue director de la AEE durante los huracanes, alegó que al parecer Tribble prefería la contratación de Cobra en lugar de la de Whitefish, a pesar que los contratos era iguales. “Yo no sé qué pensar. Me siento súper mal. Yo siempre pensé, y se lo he dicho a todo el mundo, cuando el contrato de Whitefish a alguien yo le pisé los cayos y no sabía quién era. Llevo todo este tiempo buscando por qué pasó esto cuando todo se hizo por el libro”, dijo Ramos en entrevista radial (WKAQ) al indicar que renunció tras perder el control de la situación por ese contrato.

Además, alegó que cuando contrató a Cobra, Tribble no estaba en la isla, por lo que no influyó en la contratación.

“Desde que ella llegó ella estaba molesta y criticando la contratación de Whitefish… Eran los mismos contratos proforma. Esta señora estaba criticando uno de los contratos pero no el otro. No decía nada de Cobra pero por Whitefish estaba molesta”, alegó al admitir que fue contactado por las autoridades federales pero no por el Gran Jurado, ni por el personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés).