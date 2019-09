FEMA reitera que carreteras y puentes de la isla no son “sistemas críticos”

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) admitió ayer que las carreteras y puentes no fueron incluidas como “servicios esenciales”, pero por disposición del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, según el personal de prensa de la agencia, esto no supone que las carreteras y puentes no tengan acceso a fondos federales o que no vayan a ser reconstruidas de manera resiliente.

“Las carreteras y puentes no fueron incluidas en la definición de “servicios críticos” que el Congreso seleccionó para la sección 20601 del Bipartisan Budget Act (BBA) de 2018”, sostuvo la oficina de prensa de la agencia mediante declaraciones escritas.

El lunes, Metro reseñó que una interpretación de FEMA de la BBA omitió a las carreteras y puentes de esta designación. De acuerdo con dicha disposición, las instalaciones críticas deberán ser reconstruidas sin tomar en consideración su condición preexistente, sino bajo nuevos estándares de construcción. En entrevista con este medio, Ottmar Chávez, director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) confesó que la dependencia ha solicitado a FEMA explicaciones sobre por qué no se incluyó. Pese a esto, tanto Chávez como la comisionada residente Jenniffer González, aseguraron que esto no afectaría la reconstrucción de las carreteras y puentes del país, ya que algunas de ellas reciben fondos del Departamento de Transporte federal y otras son elegibles para fondos de mitigación.

FEMA, por su parte, indicó a este medio que el COR3 envió una carta a la agencia el pasado 8 de noviembre de 2018, para solicitar que la definición de servicios críticos se extendiera a los servicios de transportación. El 5 de diciembre de 2018, FEMA respondió en la negativa al COR3 debido a que el Congreso adoptó una definición limitada sobre servicios críticos y FEMA no tenía autoridad de expandirla. En la isla, se han identificado cerca de 2,756 proyectos de obras permanentes o reconstrucción de carreteras y puentes.