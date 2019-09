Trump destituye al asesor de seguridad nacional John Bolton

El presidente Donald Trump despidió al asesor de seguridad nacional John Bolton.

Trump tuiteó el martes que le dijo a Bolton la noche del lunes que sus servicios ya no eran necesarios en la Casa Blanca. Bolton presentó su renuncia la mañana del martes, agregó el mandatario.

Trump tuiteó que tenía “fuertes diferencias” con muchas de las sugerencias de Bolton, “así como muchos más en la administración”.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

