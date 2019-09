Compañía de Turismo celebrará su mes con actividades en todas las regiones

Como parte de la celebración del Mes Internacional del Turismo y de sus esfuerzos para promover actividades que redunden en beneficios a la industria turística y la economía local, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) informó sobre varias actividades alrededor de la Isla que se estarán llevando a cabo durante el mes de septiembre.

La directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, dio a conocer los planes e itinerario de eventos durante las próximas semanas. El calendario incluye 30 actividades en 20 municipios localizados todas las regiones turísticas de la Isla – Porta del Sol, Porta Caribe, Porta Atlántico, Porta Cordillera, Región Este y Zona Metro. Varios de estos eventos están siendo auspiciados por la CTPR y se estima que estas actividades contarán con la participación de aproximadamente 16,600 personas incluyendo residentes y visitantes internacionales.

En los primeros 10 días ya se han celebrado 11 actividades entre las cuales se encuentran el Festival de Cine Internacional de San Juan en Fine Arts, Miramar; la primera ronda del torneo de beisbol Little Lads and Little Lassies en varios municipios de Porta Caribe y las carreras 5k 10k y medio maratón del Lola Challenge en el Viejo San Juan.

Durante el resto del mes habrá una amplia gama de opciones, iniciativas y eventos para promover la diversidad de ofrecimientos turísticos, el turismo interno y la actividad económica local. Entre ellos se encuentran el 8vo Festival de la Tiza en Cataño; la Fiesta de Plena y Quenepa en Ponce; el Festival Degustando la Cultura en Arecibo; la Celebración de los 500 años de San Juan; y el evento Chévere Que Son en el Casino Tropical en Bayamón.

Actividades

Asimismo, como parte de la estrategia para crear conciencia sobre la importancia del turismo y la cantidad de atractivos disponibles a solo millas de nuestros hogares en el mes de septiembre el Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour Puerto Rico visitará a Lares, Aguas Buenas, Guánica, Guaynabo, Aguadilla, Orocovis y Arecibo. Este tour cuenta con la participación del reconocido bailarín Toni Costa quien estará visitando distintos pueblos en los próximos meses.

Además, el Día de Limpieza Internacional de Costas se estará celebrando el 22 de septiembre en varias playas y balnearios de la Isla. Cada año, cientos de personas unen esfuerzos para limpiar y ayudar a preservar uno de los atractivos más importantes de nuestro destino y por el cual somos conocidos a nivel mundial, nuestras playas. Esta iniciativa incluye la participación de varias entidades de la industria turística, organizaciones comunitarias, escuelas, grupos de jóvenes y ciudadanos privados.

Día Internacional del Turismo

Finalmente, el 27 de septiembre se llevará a cabo un evento multitudinario para conmemorar el Día Internacional del Turismo en los predios del Capitolio de Puerto Rico. Este año, la Organización Mundial del Turismo recalca la importancia de la industria turística a nivel mundial con la selección del tema “Turismo y empleo, un futuro mejor para todos”. Esta actividad servirá para cerrar el Mes del Turismo y contará con foros educativos entre otras actividades que serán anunciadas por la Cámara de Representantes, su presidente Carlos “Johnny” Méndez, así como por el representante Néstor Alonso, presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social.

