Dudas con la reconstrucción de carreteras del país

Una nueva interrogante se suma en medio del proceso de recuperación de la isla y los miles de millones de dólares que se esperan para iniciar esta fase a dos años de los huracanes Irma y María.

Y es que una declaración de política pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no incluyó a las carreteras y puentes como “sistemas críticos” como parte del proceso de recuperación del país. Esto, por definición, implica que aquellas identificadas como “instalaciones críticas” deben ser reconstruidas sin tomar en consideración su condición preexistente, sino bajo nuevos estándares de construcción. Pese a esto, Ottmar Chávez, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) y la comisionada residente, Jenniffer González, indicaron que las carreteras y puentes del país serán reconstruidos en virtud de los códigos de construcción vigente.

De igual manera, Chávez reconoció que las carreteras y puentes no están incluidas en dicha disposición, pero aseguró que se han comunicado con FEMA “pidiéndole más feedback del equipo legal de transportación de por qué no se incluyó”. La sección 20601 del Bipartisan Budget Act (BBA) de 2018, que incluyó guías para el manejo de fondos relacionados con desastres naturales, señala que los servicios críticos afectados por un desastre se reemplazarán o reconstruirán de acuerdo con los estándares de la industria “sin tomar en consideración la condición previa al desastre”. Mientras que la política pública de FEMA que interpreta el estatuto define como servicios críticos el sistema eléctrico, de agua, acueductos, tratamiento de aguas, comunicaciones, educación, tratamiento médico de emergencia y servicios de emergencia.

“Realmente, sería un beneficio si eso hubiera estado [carreteras y puentes]. Pero ahora es una de esas batallas que hay que seguir dando”, señaló Chávez en entrevista con Metro, al tiempo que insistió en que esto no significa que no se recibirán fondos para la recuperación de las carreteras y puentes. Asimismo, confesó que desconoce por qué se dejaron fuera las carreteras y puentes como servicios críticos. Agregó que esta preocupación también surgió en una reunión con el alcalde de Orocovis, Jesús Colón, y su equipo de trabajo.

González, por su parte, expuso que no resulta necesario incluir las carreteras y puentes bajo esta designación, ya que el proceso de reconstrucción de carreteras es guiado por el Departamento federal de Transporte. “Carreteras siempre tiene que construir con el último estándar, siempre. Hay unas cuestiones de seguridad, de Federal Transportation, que siempre se tiene que construir con la última tecnología”, subrayó.

La interpretación de FEMA sobre el BBA plantea que los solicitantes de fondos deben reconstruir la instalación o el sistema de acuerdo con los estándares aprobados de la industria. De no restaurarlo de esta manera, FEMA podría “desligar” todos o parte de los fondos asignados a estos proyectos. El documento fue firmado el 14 de septiembre de 2018 por Keith Turi, administrador de recuperación de FEMA.

Inclusive, Chávez mencionó que para incluir a las carreteras y puentes bajo esta alternativa sería necesario enmendar la ley. “Nuestro compromiso sigue siendo que se trabajen las prioridades reconociendo que transportación es un sector bien importante y reconociendo que el equipo que estaba aquí antes que yo llegara, en múltiples ocasiones se han reunido con diferentes staffers del Congreso, específicamente con el Comité de Apropiaciones, que sé que están viendo posibles enmiendas al BBA. De eso ser posible, es que incluyan a transportación en el sector de lo que es sistemas o facilidades críticas”, dijo el funcionario.

Sin embargo, González consideró que tampoco sería necesario enmendar la ley para incluirlo, ya que los fondos se trabajan directamente con Transportación federal. “No se va a enmendar para eso. Transportación [federal] baja los fondos de manera directa”, indicó la comisionada residente en entrevista separada con Metro. González admitió que no ha discutido este asunto con Chávez.

Este medio solicitó una reacción a la oficina de prensa de FEMA en Puerto Rico, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

De acuerdo con las estadísticas del COR3, actualmente hay cerca de 2,756 proyectos relacionados con obras permanentes de reconstrucción de carreteras y puentes. Según la agencia, algunas de esas carreteras que están en espera de recibir fondos de recuperación son la avenida Víctor Rojas en Aibonito, Camino Los Perniles en Comerío, Camino Geno Pagán en Sabana Grande, el Puente Cuchillas en Morovis, el puente Vado en Naranjito y varias carreteras en Vieques. De la totalidad del proceso de recuperación, apenas se han concretado 107 estimados de costos de más de 9,000 proyectos de obras permanentes para el país tras el huracán María.

“Cuando una carretera se cae, evidentemente no vas a poder construir como estaba antes, porque ya no está o porque ese camino se fue. Así que la resiliencia es totalmente distinta”, explicó González. Agregó que el pasado viernes, el Departamento de Transportación federal asignó $220,210,508 en fondos federales para continuar con los trabajos de reconstrucción de las carreteras afectadas por los huracanes Irma y María. “Para carreteras el dinero está llegando, pero llega directo de Transportación federal, no se incluye en FEMA, y es mejor… Transportación federal es mucho más rápido. Por lo menos esa ha sido la experiencia. Es mucho más rápido y mucho menos burocrático”, señaló. La comisionada residente también explicó que, en cuanto a Transportación federal, el Gobierno de Puerto Rico puede aspirar a recibir dos partidas: la partida regular anual y aquella asociada a los daños por el huracán María.

Similar a González, Chávez mencionó que la reconstrucción de las carreteras y puentes se hará bajo estándares vigentes de construcción, aunque no esté identificada como “servicios críticos” bajo la interpretación de FEMA del BBA de 2018.

“Cuando veo el marco, no me preocupa, y la gente pudiera estar tranquila de esa parte”, señaló.