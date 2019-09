Trump afirma construcción de una valla fronteriza de 800km para finales de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el muro entre su país y México se está construyendo de manera “expedita” y prometió que una valla fronteriza de 800 kilómetros estará lista para finales de 2020.

“Estamos construyendo el muro y lo estamos haciendo de una forma expedita”, dice el magnate en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Según el republicano, el muro “renovado” y el “nuevo” se está construyendo con nueve metros de altura y tiene un gran impacto pues facilita la labor de la Patrulla Fronteriza.

Trump también habló de los demócratas, quienes rechazaron la construcción del muro en la frontera con México y dijo que por eso “estamos tomando dinero de todas partes”.

El mandatario señaló, además, que ha sacado a muchos miembros de pandillas. “los hemos sacado. No los queremos en nuestro país".

El pasado 4 de septiembre, el Pentágono anunció que desviará tres mil 600 millones de dólares destinados a proyectos de construcción militar para ayudar al presidente Donald Trump a construir el muro fronterizo.

WE ARE BUILDING THE WALL… pic.twitter.com/OQQaag2ZUW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2019