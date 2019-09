Dramático revés para Puerto Rico en el Mundial

Puerto Rico no pudo capitalizar una amplia ventaja que en algún momento tuvo ante Italia esta mañana en la segunda ronda de la Copa Mundial FIBA y cayó vencido en tiempo extra 94 a 89 con lo que finaliza la participación del seleccionado en China.

What a roller-coaster ride 🎢 it was between 🇵🇷⚔️🇮🇹…@Italbasket went from -26 to winning it in OT. 🤯💥 #FIBAWC@SkySport #ItaliaGotGame #PURITA pic.twitter.com/cNYZsmO7HI

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019