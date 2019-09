Dorian deja sin electricidad a miles en costa este de Canadá

Después de azotar las Islas Vírgenes, Bahamas y Carolina del Norte, la tormenta Dorian llegó al extremo este de Canadá con fuertes vientos el domingo y dejó sin electricidad a cientos de miles de personas.

Dorian tocó tierra cerca de la ciudad de Halifax el sábado por la tarde, arrancó árboles y techos de edificios de apartamentos, y derribó una enorme grúa de construcción.

Hasta el momento no se reportan muertes en Canadá, aunque en Bahamas se le atribuyen 43 decesos, cinco en Estados Unidos y uno en Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó el lunes por la mañana que el post-tropical tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 mph).

Las autoridades en Nueva Escocia le pidieron a la gente de la provincia que se mantuviera alejada de las carreteras para que las cuadrillas pudieran retirar árboles y escombros y restaurar la energía. El gobierno dijo que hasta 700 militares se desplegarán en todo el Marítimo para ayudar a restaurar la electricidad, despejar las carreteras y evacuar a los residentes en áreas inundadas.

