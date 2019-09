Ada Álvarez Conde anuncia aspiración al senado por acumulación

La activista social Ada Álvarez Conde anunció hoy que aspirará al senado por acumulación bajo el Partido Popular Democrático (PPD) para las próximas elecciones del 2020.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede del PPD, la también activista comunitaria adelantó que, de ganar, buscará allegar más fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y promoverá el desarrollo económico sustentable mediante el apoyo al empresario local.

"La gente me pregunta porqué quiero hacer esto, alegando que todos los políticos y son iguales y eso no es así. Yo soy parte de la clase trabajadora que se levanta todos los días a luchar por salir adelante. De lo que estamos hablando es de llevar las ideas a las acción. No vengo a simplificar los problemas o a asignar culpas. Sé que la gente está cansada de lo mismo. Yo también", explicó Álvarez Conde acompañada de un entusiasta grupo de jóvenes.

Luego de fungir como la directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado durante el cuatrienio pasado, ahora la también profesora buscará enfatizar la educación contra la violencia en general, particularmente la de género y en el noviazgo, y darle énfasis a los temas de seguridad, soberanía alimentaria y cambio climático.

"Yo trabajo desde los 16 años. Empecé a esa edad en un restaurante de comida rápida como organizadora de cumpleaños. Después, mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, tenía dos trabajos sin tener carro. Y una de las razones por las que estoy aspirando es porque tengo la preparación, la experiencia y, sobre todo, la conciencia de no perder tiempo. Aspiro y trabajaré por un Puerto Rico en el podamos vivir y no huir", agregó.

La labor de Álvarez Conde ha sido reconocida a nivel mundial por organizaciones como la hispana SOMOS New York, concretamente por la creación de la Fundación Alto al Silencio. En el 2016, fue seleccionada como una de las 21 líderes del siglo XXI por la organización Women's E News, entidad que promociona la cobertura de temas relevantes a las mujeres. La líder popular es, además, la autora de un proyecto de ley para educar sobre la violencia en el noviazgo, escribió una novela, ofrece charlas en todo Puerto Rico y trabajó con la congresista demócrata Nancy Pelosi y con la Administración Federal de Veteranos.

