¿Amor o egoísmo? Hombre pasa 6 horas de pie en vuelo para que su esposa duerma

“Eso es amor”. Ese es parte del pequeño que texto que escribió un usuario de Twitter junto a una foto que terminó generando un intenso debate.

En la imagen que posteó Courtney Lee Johnson se puede ver a un hombre parado en el pasillo de la cabina de un avión, mientras una mujer descansa ocupando tres asientos.

El sujeto describió la escena, señalando que el hombre había estado de pie durante 6 horas para que su esposa pudiera dormir. Lo que asomaba como un acto de amor y bondad, no fue visto de buena forma por muchos usuarios de la red social, ya que criticaron el egoísmo de la mujer con su esposo, el que tuvo que soportar todas las horas del viaje de pie.

El tuit, que suma decenas de respuestas y casi 14 mil me gusta, se llenó de comentarios y muchos aseguraron que eso “no era amor”.

Una mujer se preguntó por qué la esposa no acuesta su cabeza en el regazo del hombre para que él vaya sentando, y otra agregó que directamente ella era “egoísta”.

Otros dijeron que era “un abuso”, “tóxico” y que era “una terrible esposa”.

Incluso, varios dijeron que era como la escena de Titanic, en la que Rose se queda sobre la puerta mientras Jack termina congelándose en el agua.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj

— Courtney Lee Johnson (@courtneylj_) September 6, 2019