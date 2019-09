TRS sobre Alerta Nacional por violencia contra la mujer: “Hay que tener cuidado en complacer por complacer”

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz mencionó el viernes que hay que tener mucho cuidado con “complacer por complacer”, esto ante la declaratoria de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de un Alerta Nacional por violencia a la mujer.

“Se declaró una Alerta Nacional del asunto de violencia contra la mujer. ¿Quién puede oponerse a eso? Nadie. Nadie quiere que agredan, no digamos solo a la mujer, que agredan a nadie. Pero, hay que tener cuidado con complacer por complacer”, dijo Rivera Schatz en rueda de prensa.

“Porque si hay otra agresión, Dios quiera que no ocurra ninguna contra una mujer, entonces los que estuvieron promoviendo y exigiendo la declaración de emergencia, le van a decir al gobierno, pero mire, pasó y usted no asignó recursos y no hizo nada”, añadió.

Mencionó que el número de agentes de la Policía estatal sigue disminuyendo y los efectivos de las Policías Municipales también han sido reducidas.

“Por eso los discursos floridos y los si, si, si constantes, no son una manera inteligente de gobernar. Se tiene que establecer prioridades, se tiene que establecer una agenda donde los asuntos importantes estén al principio de la lista y se atiendan correctamente”, culminó.

Vázquez Garced especificó el jueves que el Alerta Nacional por violencia contra la mujer se puso en Vigor para que los jefes de agencias del gobierno hagan su trabajo conforme el estado de derecho actual.

Las expresiones del presidente senatorial se realizaron en el Municipio de Cidra, donde, junto a varios alcaldes, discutieron temas relacionados a los fondos de emergencia (CDBG), entre otros asuntos.