Opinión: La primera piedra

Hace tres semanas, en una columna en este mismo espacio, los invitaba a formar parte del establecimiento de la estructura que habría de definir la toma de decisiones y los mecanismos democráticos presentes en nuestro movimiento. En aquel entonces, les hablaba de la importancia de las estructuras organizativas en el logro de los objetivos trazados y los invitaba a presentar sus propuestas.

A partir de ese momento, muchos de ustedes se lanzaron a enviarnos escritos y modelos que presentaban desde estructuras organizativas muy parecidas a la forma tradicional de organizarse los partidos hasta estructuras más bien parecidas a la forma en que se construyen y desarrollan nuevos movimientos sociales. Todas las propuestas fueron publicadas en las redes sociales y discutidas en asambleas llevadas a cabo en cada distrito senatorial. En dichas asambleas, los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar las propuestas, hacer preguntas a los proponentes y brindar sus sugerencias para enmendarlas antes de la Asamblea Organizativa Nacional que se llevará a cabo este próximo domingo 8 de septiembre a la 1:00 p. m. en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz, en donde finalmente se escogerá una.

Desde su inicio, el Movimiento Victoria Ciudadana se comprometió a ser distinto a los partidos que nos trajeron hasta aquí, pero no se trataba de meramente decirlo, sino de realmente serlo. Hoy, me siento más que orgullosa de pertenecer a un movimiento que no solo ejercita la transparencia y la rendición de cuentas en sus procesos, sino que es construido día a día por la gente y para la gente. Ninguno de los partidos de la vieja política puede darse el lujo de decir eso. Es por ello que viven enajenados de la realidad de aquellos a quienes se suponen que representen, y es de igual forma, por ello, que sus días están contados.

Este domingo en Juana Díaz, podremos juntos la primera piedra. No la de otra estructura inservible más, sino la que servirá de base a la obra más importante de la que seremos partícipes: la construcción de un nuevo país y de una mejor vida.