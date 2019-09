Esperan gobernadora atienda fusión de navieras

La Comisión Cameral de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus espera desde hace una semana que la gobernadora Wanda Vázquez le otorgue una reunión para discutir el acuerdo colaborativo entre las navieras, Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, informó el representante José Aponte.

De acuerdo con el legislador, desde el viernes de la semana pasada, hizo el pedido de reunión para junto con el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (Mida) presenten su oposición a la fusión de las navieras en lo que se ha denominado Puerto Nuevo Terminals. Aponte aseguró que el pedido de reunión no ha sido contestado.

Ausente la Autoridad de Puertos en vista pública

Precisamente, la comisión realizó ayer una vista pública y el gran ausente fue el director de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira. “La Autoridad de Puertos no compareció, el director ejecutivo me manifestó en una conversación telefónica que no se había percatado de la citación y que él salía de viaje hoy (ayer) y que no tenían a alguien que representara a la Autoridad en la vista”, dijo Aponte.

Según el legislador, se le manifestó que la Autoridad no tenía injerencia en el asunto, ya que eso le correspondía a la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés). Aponte detalló que difiere de esa declaración, debido a que en los comunicados emitidos, la agencia federal indicó que autorizaba la fusión, pero que continuaría con la supervisión del acuerdo entre las navieras.

Metro hizo gestiones para hablar con el director de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira, pero no estuvo disponible. La Fortaleza tampoco precisó a este medio si otorgarán o no la reunión.

Empresas en contra del acuerdo entre navieras

Durante la vista de ayer, el presidente del CUD, Jorge Argüelles, manifestó su oposición al acuerdo. Según indicó, el control de casi el 90 % de la carga que entra al país quedaría en manos de solo dos empresas, Crowley y Tote. “Pasaría a estos el control absoluto de las tarifas, de las descargas de los contenedores, de los horarios para levantar la mercancía en el muelle, y quién puede entrar al puerto de San Juan, tanto para la carga doméstica como la internacional”, alegó Argüelles. Asimismo, MIDA se opuso al acuerdo.

Se expresan las navieras

Mientras, las empresas navieras indicaron que la fusión proporcionará a los operadores una terminal moderna y mejor mantenida.

“De acuerdo con sus responsabilidades regulatorias y jurisdicción exclusiva sobre este asunto, la FMC supervisará esta empresa conjunta, que compartirá activos e inversiones planificadas que son esenciales para mantener un servicio confiable y competitivo para el comercio nacional e internacional en el Puerto de San Juan durante décadas por venir”, indicaron las empresas Puerto Rico Terminals y Luis Ayala en una declaración conjunta dirigida a Metro. Sin embargo, no se expresaron sobre el posible monopolio que implicaría la fusión, según denuncian los oponentes.