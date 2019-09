Dorian podría haber causado la extinción de un pájaro en Bahamas

Mientras el impredecible huracán Dorian circunda a Estados Unidos, ya degradado a categoría 1 tras dejar una “devastación total” y más de veinte muertos en las islas Abaco y Gran Bahama, existiría una nueva víctima fatal: el trepatroncos de Bahama.

La pequeña ave, de pico largo, chirrido agudo y que anida sólo en pinos maduros, es una especie en peligro de extinción. Su disminución, que habría iniciado en 1950, se debe a la perdida de su hábitat, en el bosque nativo de la isla Gran Bahama, producto de la extracción de madera y a los daños de estas peligrosas tormentas y huracanes.

Hold tight, Bahama Nuthatch. The (already Critically Endangered) species' survival is now at the hands of the stability of the pines on which they depend. (Illustration from @HBWAlive). https://t.co/TK9tR627xt pic.twitter.com/1rk8l424FA

— Alex Berryman (@AlexJB497) September 1, 2019