Maestros de escuela en Levittown protestan por no recibir su salario

La Federación de Maestros protestó hoy frente a la Escuela Basilio Milán de Levittown para exigir se les pague el salario a siete docentes del plantel que no han recibido sus quincenas recientes.

Según el sindicato, la directora escolar Ángela Flores supuestamente removió de nómina por pago directo a siete maestras que han tenido dificultades para cobrar su salario a tiempo.

De acuerdo con una maestra que participó de la manifestación, desde abril están cobrando con 30 a 60 días de atraso.

“Hoy no he recibido ni un centavo desde el 15 de julio y no he faltado desde abril de este año, lo cual es completamente injusto, yo trabajo para una compensación, yo quiero muchísimo a mis estudiantes y aquí están apoyándome, pero yo necesito compensación”, sostuvo la maestra.

La educadora reveló que ha tenido que recurrir a la ayuda de su madre de 82 años.

Sin embargo, el Departamento de Educación reaccionó señalando que el grupo de docentes no cuenta con balance mínimo requerido.

Por ende, la agencia está en el proceso de hacer una nómina manual para el pago a estos maestros. “El grupo de educadores no ha podido cobrar debido a que no cuentan con los balances mínimos requeridos para poder recibir su cheque”, informó el DE en expresiones escritas.

Según el portavoz de la dependencia, “se requiere un mínimo de 10 días y se ha observado que, del grupo que ha hecho los reclamos, estos mantienen balances desde uno hasta cinco días lo que no permite que se pueda efectuar el pago correspondiente. Una vez el director se percata que el maestro no cuenta con los balances requeridos se detiene el proceso de pago electrónico para evitar se efectué un pago indebido a causa de falta de balances”.

Los maestros son los únicos funcionarios públicos que disfrutan de 40 días de vacaciones durante los meses de junio y julio.

Además, se les concede, sin cargo a sus balances, los días de receso Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa.