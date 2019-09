Gobernadora dirá hoy si declara o no la emergencia por violencia de género

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se pronunciará en hora de la tarde del miércoles, sobre si decretará o no un estado de emergencia por la violencia de género.

“Nos vamos a reunir ahora por la tarde, para habiendo escuchado todo lo que se ha dicho en esa reunión, pero también habiendo tenido la oportunidad de leer las propuestas y una vez tengamos toda la información, la gobernadora va a estar haciendo unas expresiones esta tarde", dijo la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy a su salida de la reunión con las portavoces de las organizaciones de mujeres.

"Nosotras lo que queremos es que lo que vayamos a hacer, Puerto Rico lo entienda y que sea algo directo y con un efecto real", añadió.

En esa reunión además de la gobernadora y la secretaria de la Gobernación estará la procuradora de las Mujeres, Lersy Borsia Vizcarrondo.

"Que no se sepa no quiere decir que no se está haciendo", dice Boria Sobre el reclamo de emergencia de las mujeres

Por su parte, Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres calificó esta segunda reunión con la gobernadora como “una montaña rusa".

“En un momento en la reunión había mucha resistencia y que no había progreso. Pero al final vimos una gobernadora con mayor apertura y escuchando lo que le dijimos al final sobre las fallas del sistema", expresó.

Las mujeres- que cuentan con el apoyo de 60 organizaciones reiteraron que no es negociable no decretar el estado de emergencia.

“La declaración de emergencia reconoce que no se está cumpliendo con las políticas del país. El mensaje que mandaría la gobernadora, como la principal persona encargada de cumplimiento de las políticas públicas del país, es que hay que cumplir las políticas públicas. Ya esas políticas públicas están en leyes. Hay que cumplir con ellas. Ella tendría que estar mandando el mensaje a la Policía, a todas las agencias que tienen que ver con que no haya violencia de género, que se cumpla. Y en el caso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, le tocaría entonces fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas. La procuradora de las Mujeres tiene que asumir el puesto que le toca de fiscalización, ese es parte del asunto. Mucho de eso no requiere dinero", sostuvo por su parte, Ana Irma Rivera Lassen.

Vázquez Garced le mencionó a las participantes, que habría una próxima reunión, para la que al momento no hay fecha.

"La gobernadora tiene una preocupación con relación a qué se va a hacer específicamente una vez se apruebe o se declare ese estado de emergencia. Ella entiende que debe haber un plan que se pueda ejecutar y las mujeres le hicimos unas recomendaciones con respecto a eso, porque ya hay unas políticas y unos protocolos ya establecidos en las agencias gubernamentales que se deben estar llevando a cabo y ejecutando", declaró Vilmarie Rivera de la Red de Albergues de violencia doméstica.