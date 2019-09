Anuncian $11.5 millones para Centros 330 y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció la aprobación de $11,583,887 en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto Nacional de Cáncer, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales, para investigación de madres y niños y para servicios de cuidado a niños.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó varias partidas de fondos para trece Centros 330. Bajo estos fondos Castaner General Hospital recibió $35,000; Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo recibió $30,000;Centro de Salud Familiar (Palmieri) recibió $58,736; Patillas Community Governing Board recibió $44,000; Costa Salud Community Health Centers Inc recibió $89,620; el Morovis Community Health Center, Inc. recibió $35,000; el Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. recibió $60,000; el Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc. recibió $40,000; Salud Integral en la Montana, Inc recibió $114,481; Migrant Health Center, Western Region, Inc. recibió $156,515; el Centro de Salud de Lares recibió $39,000; el Municipio de San Juan recibió $29,586; Barceloneta Primary Health Services, Inc recibió $30,000; el Camuy Health Services,Inc. recibió $30,000; NeoMed Center Inc recibió $64,000; la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada recibió $92,355; HPM Foundation, Inc. recibió $89,371 y Prymed Medical Care, Inc. recibió $35,000.

A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

Por otro lado, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió una asignación de $2,436,720 para Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la epidemia de sobredosis de opioides.

Además, el Instituto Nacional de Cáncer otorgó $864,953 bajo el programa de control de cáncer para el proyecto “Puerto Rico Minority Underserved NCI Community Oncology Research Program (Puerto Rico MUNCORP).”

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales asignó $305,664 para el proyecto “Bioactive cellulose-nanodiamond (CeND) scaffolds for applications in craniofacial bone tissue regeneration” dentro del programa de educación e investigación farmacológica, fisiológica y química biológica.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó varias partidas de fondos que suman $7,981,946 para servicios sociales, servicios de salud y planificación. Bajo estos fondos el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió $1,146,380 para el “Maternal, Infant and Early Childhood Homevisiting Grant Program” dentro de la categoría de servicios sociales.

Asimismo, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió $6,685,556 para el programa “Ryan White Part B Supplemental” bajo la categoría de servicios de salud. El Centro Aracat Inc. recibió $150,000 bajo el programa “Ryan White Title III HIV Capacity Development and Planning Grants” dentro de la categoría de planificación