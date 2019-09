Vulnerable Puerto Rico ante un huracán al nivel de Dorian

Pese a las críticas que su labor ha recibido recientemente, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, reiteró ayer que si Puerto Rico recibiera el impacto de un ciclón mayor, la respuesta y la recuperación serían “mucho mejor” de lo que fue luego del huracán María hace casi dos años. Acevedo reconoció que es imposible evitar que un sistema similar a ese o a Dorian provoque daños a la infraestructura. Sin embargo, apostó a que las disposiciones incluidas en el recién develado plan catastrófico de la agencia permitirían al aparato gubernamental responder a la emergencia más efectivamente.

El comisionado puntualizó que el restablecimiento del sistema eléctrico y las comunicaciones serían mucho más eficientes dados los ajustes que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las empresas privadas de telecomunicaciones han realizado para fortalecer sus redes. Acevedo mencionó, por ejemplo, que la AEE ha suscrito al menos 33 contratos de apoyo con compañías de Estados Unidos y Puerto Rico, que estarían listas para asistir de inmediato.

“Inundaciones, deslizamientos, casas que pierden sus techos vas a tener. Con la naturaleza no podemos pelear. La diferencia estriba en que el negociado no tenía sistemas alternos de comunicaciones y ahora sí los hay. FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para María solo tenía un almacén de suministros, pero ahora tiene cinco, así que tiene seis o siete veces la cantidad de alimentos y agua”, destacó el funcionario.

No obstante, para Ángel Crespo, exdirector de la entonces Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el plan catastrófico no es el único documento que debe regir la respuesta al impacto de fenómenos naturales, sino que se tiene que acompañar de planes complementarios.

“Ahí no está hablando de un Continuity of Operations Planning (COOP). Ese COOP no ha sido divulgado ni presentado”, criticó el también exjefe de bomberos. “Hemos visto esa dilación en los planes y eso obedece a que el comisionado desmanteló las oficinas de mitigación y de preparación. Ese señor (Acevedo) ha llegado ahí con una actitud bien corrosiva, con unas agendas aparentemente personales a desmantelar todo esto”, denunció Crespo, quien junto a otros dos exdirectores de la agencia exigió recientemente la salida de Acevedo. El incumbente, sin embargo, tildó las críticas como ataques personales. “Posiblemente, lo más que les duele es que estoy haciendo mucho más de lo que ellos hicieron. Estoy confiado en mi trabajo y tengo el apoyo de los 78 directores municipales, que es a quien realmente hay que preguntarles”, finiquitó Acevedo.

Ya iniciaron revisión del plan de emergencia

El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos —que el Gobierno develó mientras el país se preparaba para recibir al huracán Dorian— ya se encuentra en proceso de revisión, informó ayer el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo. “Ya nosotros hemos tenido dos reuniones. Estamos compartiendo información con La Fortaleza, los otros jefes de agencia están haciendo lo propio, mañana (hoy) tenemos una sesión de trabajo con relación a los planes, también. Los ejercicios (de práctica) te permiten probar los planes, pero en las situaciones reales puedes ver si al plan hay que añadirle o quitarle”, indicó el comisionado, precisando que buscarán actualizar “la parte de los refugios”.

“Siempre hemos dicho que esto es un plan vivo que puede tener cambios. Empezamos en el 2018 con la versión 1.0 y ya estamos en la versión 1.10”, detalló Acevedo.

