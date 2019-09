Desahucio a Fundación Go Gogo atenta contra la salud de miles de niños

Los servicios pediátricos que ofrece el GoGo Pediatric Institute quedarían paralizados, luego de que una empresa privada adquiriera el terreno donde está enclavado el edificio y ordenara su desalojo inmediato.

“Con el pasar de los años, se hace más complicado poder expresar en pocas palabras lo que es la Fundación Go GoGo, y lo que hace por la sociedad, porque el crecimiento en once años ha sido increíble y muy abarcador. Pero a la vez, se hace más y más placentero, porque en cada palabra pueden palpar el inmenso amor, orgullo y satisfacción que sentimos por lo que hacemos y por lo que hemos logrado”, expresó Ulises Clavell Fontánez, presidente de la Fundación Go GoGo.

“El lidiar con la necesidad existente en cuanto servicios pediátricos, ya que todos se concentraban en la zona metro, fue lo que nos llevó a una meta aún más alta. Tener los mismos servicios de salud para niños disponibles en el sur. Y fue así como luego de muchos obstáculos y una gran lucha, se levantó el Gogo Pediatric Institute”, recordó el filántropo ponceño.

“Logramos poder hacer accesibles servicios especializados en la Región, para la detección temprana y el tratamiento no solo de cáncer, sino de múltiples condiciones de salud. Los últimos años hemos logrado crecer, añadiendo acceso a sobre una veintena de médicos subespecialistas, Terapia Acuática, centro de Rehabilitación Física, Clínica Dental, Clínica de Salud Mental, Banco de Sangre, Centro de Prótesis, Educación en Lactancia y Nutrición Infantil, Terapias Ocupacionales, y la apertura de la Sala de Emergencias en alianza con el Hospital Episcopal San Lucas Ponce”, detalló.

Clavell Fontánez resaltó el sacrificio proveniente de decenas de voluntarios que han aportado para que el sueño de esta organización se hiciera realidad.

“Lamentablemente hemos sufrido las últimas semanas la presión de una entidad que adquirió por compraventa los predios que ocupa nuestro Instituto, a sabiendas de nuestra intención de compra. Las intenciones del nuevo comprador son obligarnos a desalojar de manera inmediata, a pesar de todo el esfuerzo, sacrificio y dinero invertido en este proyecto”, confesó Clavell Fontánez.

“Nuestra Fundación es pequeña en comparación con los grandes intereses detrás de esta amenaza a nuestra misión. Sin embargo, estamos convencidos de que contamos con el apoyo de todos los ciudadanos para defender esta obra de alto valor para toda la Comunidad, y de que podremos continuar trabajando por la salud de nuestros niños, de todos los niños”, denunció el presidente de la Fundación Go GoGo.