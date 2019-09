Huracán Dorian se fortalece a un catastrófico categoría 5

En medio de la incertidumbre sobre cuál será su paso por los Estados Unidos, el huracán Dorian continuó su paso por el norte de las Bahamas y logró, desafortunadamente, convertirse en un potencialmente mortal categoría 5, según la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el último boletín de las 8:00am del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), la tormenta ahora tiene vientos sostenidos de 160 millas por hora (mph). Los vientos de huracán se extienden a 30 millas (45 kilómetros) desde el centro, mientras que los de tormenta tropical llegan hasta 105 millas (165 kilómetros).

#Dorian hits Category 5 intensity as it’s about to hit the northern Bahamas. Official notice from NHC on the 8 AM advisory. pic.twitter.com/DI0t8IRf4H

— Alex Lamers (@AlexJLamers) September 1, 2019