Bahamas, bajo amenaza por gigantesco huracán Dorian

El huracán Dorian, convertido en un ciclón de categoría 4 “extremadamente peligroso”, se acercaba al noroeste de Bahamas en la madrugada del sábado en su avance hacia la costa este de Florida.

Los millones de personas que viven en Florida, donde están también Walt Disney World y el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, están en el punto de mira del potente huracán. Según la previsión, Dorian, que tiene vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 mph), podría azotar la región con vientos aún más intensos y lluvias torrenciales el lunes por la noche o a primera hora del martes.

The wide eye of #HurricaneDorian is visible even from the #GOESEast perspective 22,300 miles away in space. While some fluctuations in intensity are possible, this major Cat. 4 storm is expected to remain a powerful #hurricane during the next few days. https://t.co/rLy6BjBSih pic.twitter.com/LtRtjRrEks

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 31, 2019