'Johnny' Méndez pedirá se asignen recursos adicionales para servicio de lanchas a islas municipio

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez habló el viernes sobre los problemas que todavía confronta el servicio de lanchas para las islas municipios de Vieques y Culebra.

“El proceso de Alianza Público Privada (APP) iba encaminado, pero de la noche a la mañana se detuvo y se está reiniciando el proceso, porque alegadamente el pasado director ejecutivo de ATM (Autoridad para el Transporte Marítimo) no siguió los procesos. Yo le he pedido a los que están bregando con las Alianzas Público Privadas y a la directora ejecutiva de la ATM, Mara Pérez, que le dé prioridad, porque hay que darle certeza al servicio de lanchas. No podemos seguir con un servicio deficiente”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

Según Méndez Núñez, hay mejor comunicación con Pérez, porque a su entender es una persona franca.

El presidente cameral criticó además que la Junta de Control Fiscal (JCF) recortó 15 millones al presupuesto de la ATM, lo que agravará el servicio.

“Para mí es una prioridad el servicio de lanchas de Vieques y Culebra, para la Junta no lo es. Y eso es lo que yo llamo un servicio esencial. Para mí es un servicio esencial la transportación a Vieques y Culebra, porque es su único medio de transporte”, expresó.

El presidente cameral se reunirá con el secretario del Departamento de Hacienda y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para dirigir fondos para el servicio de lanchas a las islas municipio.

Méndez Núñez llegó a La Fortaleza a participar de una reunión junto al presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz con la gobernadora.

“Lo que queremos saber es si la gobernadora tiene una agenda legislativa propia”, sostuvo Méndez Núñez.