Agricultura inspecciona cumplimiento de orden de mercadeo de huevos importados

El Departamento de Agricultura, a tenor con una orden administrativa, visitó el jueves dos facilidades en las que inspeccionó dos contenedores de huevos importados a Puerto Rico, informó el secretario Carlos Flores Ortega.

En coordinación con la Secretaría Auxiliar de Integridad Agromercial, Flores Ortega visitó las facilidades de Caribbean Produce Exchange en Cataño, para asegurarse de que los huevos se mercadeen con fecha de vencimiento y no de empaque.

"Estas inspecciones son rutinarias para todos los huevos que se mercadean en Puerto Rico y fue realizada por personal de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados del Departamento de Agricultura. Los inspectores del Departamento de Agricultura día a día verifican todo lote de huevo que será mercadeado. Estos deben cumplir con los requisitos de rotulación, refrigeración y calidad. Si algún lote no cumple con los requisitos de la inspección son detenidos y no se autoriza su mercadeo y venta", explicó el secretario en comunicación escrita.

Hasta el momento, esta división ha intervenido con alrededor de 6,000 cajas de huevos tanto local como importados que no cumplen con las recientes regulaciones establecidas por el Departamento de Agricultura. No fue el caso de las facilidades visitadas ayer.

Asimismo, también se inspeccionaron los huevos producidos por Finca González en Guánica. Esta es una de las nuevas fincas de producción de huevos en Puerto Rico que mercadea su producto bajo la marca Gallinitas Felices. Esta consiste de una producción de 1,500 gallinas free range. Estos huevos son producidos de una manera ecológicamente amigable; las gallinas no son tratadas con antibióticos y se mantienen libres al pastoreo.

Los huevos Gallinitas Felices son una nueva alternativa para el consumidor puertorriqueño que prefiere productos manejados en métodos de producción más a tono con la naturaleza y con la frescura de los productos agrícolas producidos en Puerto Rico, explicó el agrónomo Jesús M. Santiago, de la Secretaría Auxiliar de Integridad Agromercial del Departamento de Agricultura.

"Felicito a los inspectores por el trabajo que realizan día a día ya que son la primera línea de defensa del consumidor y aseguran que los productos que llegan a la mesa tengan la calidad requerida para su consumo. Exhorta a toda la ciudadanía a que a la hora de comprar huevos verifique la fecha de vencimiento- o USE by- y no compre ningún producto que se encuentre fuera de la fecha recomendada para su uso", expresó el secretario.