Trump cataloga de ''malagradecidos'' a boricuas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana que su equipo sigue ''de cerca'' lo que acontece con la tormenta tropical Dorian en su trayectoria hacia Puerto Rico. Además, llamó ''incompetente'' a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Fue a través de un tuit que, Trump señaló que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. (FEMA, por su siglas en inglés) y otros están ''listos para hacer un buen trabajo'' y que ''cuando lo hagan, déjenles saber y ofrezcan un enorme gracias''.

''No como la vez pasada, que incluye a la incompetente alcaldesa de San Juan'', fueron las palabras escritas de Trump.

We are tracking closely tropical storm Dorian as it heads, as usual, to Puerto Rico. FEMA and all others are ready, and will do a great job. When they do, let them know it, and give them a big Thank You – Not like last time. That includes from the incompetent Mayor of San Juan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019