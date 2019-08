Municipio de Canóvanas ya cuenta con varios refugiados

A pesar de la nueva ruta de la tormenta tropical Dorian, como medida preventiva alrededor de 13 personas ya se habían movilizado esta tarde a los refugios del municipio de Canóvanas, que cuenta con varios sectores inundables.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, afirmó que el municipio cuenta con cinco refugios dispersos para atender a varios sectores.

No obstante, habilitados tienen tres: San Isidro, donde viven 20,000 ciudadanos, Loíza Valley, que incluye urbanizaciones y La Central, así como Las Cuatrocientas para las personas que viven en zonas rurales del ayuntamiento.

“Hay trece personas, son personas que ellas mismas entienden que sus casas no están en condiciones porque quizás son casas que no tienen documentos, no tienen títulos de propiedad, a lo mejor tomaron la residencia y no tienen autorización de los dueños de esas casas, así que eso se ha convertido en un tropiezo de que puedan reparar su hogar”, explicó la alcaldesa de Canóvanas.

Alcaldesa de Canóvanas y Guardia Nacional brindan detalles sobre preparativos ante el paso de Dorian. Posted by Metro Puerto Rico on Wednesday, August 28, 2019

Soto destacó que tienen especial atención a la población de edad avanzada a quienes les llevan almuerzos, los visitan, llevan a citas médicas y recientemente se les ofreció un taller sobre mochila de emergencias. Por ello, a este grupo se les estaría atendiendo durante el día de hoy.

El municipio ha tomado precauciones en la limpieza y mitigación de cuerpos de agua, recogido de escombros y orientaciones a la ciudadanía.