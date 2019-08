Cambia y cambia huracanado puso en vilo a alcaldes del Este

El área este de Puerto Rico amaneció hoy con la sorpresa de que Dorian había cambiado drásticamente de ruta. Ya el sur de Puerto Rico no es el blanco principal de este fenómeno atmosférico, pues según los pronósticos del momento subiría a unas millas de la costa oriental del país.

Ante el nuevo panorama, le tocó a los alcaldes de la zona hacer ajustes y comenzar a implementar sus respectivos planes de emergencia. En Luquillo y Fajardo, por ejemplo, se activaron de inmediato varios refugios para atender a las personas que aún, a dos años del huracán María, no viven en condiciones óptimas ante la falta de respuestas reales por parte de las autoridades federales.

“Tenemos alrededor de 100 personas con toldos. Parte de ese total se movilizó a un hogar seguro. Para atender el resto estamos listos. Esperamos atender en los refugios, al menos, 100 personas, considerando que el total de las personas con toldos se redujo”, le informó a Metro Jesús “Jerry” Márquez, primer mandatario de Luquillo.

Márquez indicó que el cambio de dirección de la tormenta no le sorprendió. Asimismo, reconoció que había que estar preparado para cualquier eventualidad.

“Teníamos que estar preparados y ya estamos trabajando para atender a nuestra gente. Sí te digo que anoche nos acostamos pensando que pasaría por el sur. Pero ya estamos encaminados, haciendo los ajustes necesarios y poniendo nuestro esfuerzo mayor en las zonas vulnerables, como la playa y las zonas de difícil acceso en la montaña”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, manifestó que, contrario a Márquez, le tomó por sorpresa el hecho de que la tormenta pasara cerca de las costas de su municipalidad.

“El escenario cambió drásticamente. Me sorprendió, aunque esta es la entrada de los huracanes. Esto para nosotros no es nada nuevo, pero me acosté con un informe que decía que entraba por Cabo Rojo”, indicó el alcalde.

El equipo de trabajo de la administración municipal de Fajardo informó que espera atender alrededor de 200 personas en caso de emergencia. Para ello, habilitaron cuatro refugios (dos escuelas y dos centros comunales), siendo la Josefina Ferrero el principal refugio, por el momento.

Ayer se informó que a casi dos años del paso del huracán María son poco más de 37 mil los hogares con toldos azules en Puerto Rico. En Fajardo, según la información prevista a este medio, son 144 residencias con toldos.