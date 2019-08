Imperante la vulnerabilidad a inundaciones en Loíza ante ciclones

Siendo Loíza uno de los municipios más vulnerables en infraestructura ante los fenómenos naturales que azotan la isla y al filo de la temporada de huracanes, el reclamo por desarrollar un refugio del municipio tomó fuerza ayer.

Varias voces se siguieron sumado al reclamo de que la escuela Carlos Escobar, cerrada por el Departamento de Educación, pase a ser propiedad del municipio, gestión que el ayuntamiento comenzó desde el año pasado, pero aún no recibe respuesta afirmativa.

Ante la cercanía de la tormenta tropical Dorian, la directora de Planificación del municipio, Yeidi Escobar del Valle, explicó que el refugio se hace prioritario tomando en cuenta que algunas áreas del municipio costero son muy vulnerables a inundaciones. “Viendo la gran estructura que es, nosotros en la administración solicitamos la escuela para albergarla como un refugio, un centro de seguridad, ya que muchas estructuras fueron afectadas por el huracán María”, detalló la funcionaria.

Escobar del Valle sostuvo que esta escuela sería, además, el único desalojo vertical con el que contaría Loíza en caso de un tsunami, ya que todo el municipio cae como zona de peligro.

“Nos preocupa que tenemos una sola carretera, no tenemos más áreas de desalojo, no tenemos desalojos verticales, que tal vez esta escuela podría ser utilizada como un desalojo vertical”, manifestó.

Al reclamo también se unió la senadora Nayda Venegas Brown quien exigió a la Cámara que apruebe la resolución conjunta del Senado 0311 para convertir al plantel en un mega refugio.

Mientras, el municipio prestó especial atención a la limpieza de los caños que desembocan en el Río Grande de Loíza, para así prevenir que las inundaciones se prolonguen, según dijo el vicealcalde de Loíza, Luis Rafael Ortiz.

“Las limpiezas de cuerpos de agua, el sistema de alcantarillado pluvial y los encintados ya lo tenemos el de cuerpos de agua al 100 % y el de alcantarillados pluvial está en forma satisfactoria”, señaló el vicealcalde, quien sostuvo que el recogido de escombros lo mantienen en un 95 % a 100 %.

Destacó que “el agua cae al río y desemboca al océano Atlático, pero si el océano no deja salir el río (por la marejada), el río, por ende, no deja el agua salir porque un cuerpo mayor domina al menor. Por estar limpio no garantiza un 100 % que el agua no vaya a subir de nivel, pero sí garantiza que una vez los cuerpos mayores permitan la salida, [el agua] baja en minutos”. Cuando terminan las lluvias, también establecen un sistema de bombas para combatir las inundaciones. Las áreas de mayor preocupación son sectores como Villa Santos, los sectores Los Pizarros, Los Vizcarrondo, Los Sánchez y Villa Batata, que son las de más recurrencia de inundaciones.

Al momento, el municipio tiene 36 familias viviendo bajo toldos. No obstante, han reconstruido alrededor de 200 residencias, dijo Ortiz.