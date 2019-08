Carmen Yulín vuelve a tronar contra Trump por desembolso de fondos de FEMA

En medio del anuncio de los preparativos para la tormenta tropical, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no desaprovechó la oportunidad para tronar contra el presidente estadounidense Donald Trump por sus más recientes comentarios sobre el proceso de recuperación de la isla.

El mandatario reiteró —por medio de su perfil de Twitter— que a Puerto Rico se le ha desembolsado alrededor de $92 mil millones tras el paso del huracán María. "Se vale de la mentira porque la verdad no le conviene. A Puerto Rico no le han dado $92 billones", dijo la alcaldesa durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con cifras oficiales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a la isla se le han asignado alrededor $42 mil millones y $13 mil millones han sido desembolsados.

"Vuelve a mentir porque ese es parte de su discurso racista y anti-democrático y anti-latino y anti-boricua. Calladito se ve más bonito. Que deje a la gente de FEMA trabajar", insistió la ejecutiva municipal.

Anuncia medidas ante paso de Dorian

La alcaldesa, además, informó sobre la activación de medidas de seguridad ante el paso de la tormenta tropical Dorian. Cruz indicó que tomará medidas preventivas pese a que los pronósticos no vislumbran un impacto directo al municipio.

“Cónsono con la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez firmé una orden ejecutiva para declarar una emergencia eso libera nuevamente los dineros que se pueden utilizar sin hacer subasta”, sostuvo la alcaldesa.

Indicó, además, que hizo una compra adicional —que totalizó unos $600,000— para comprar equipo médico, medicamentos y agua suficiente para un mes.

Asimismo, Cruz señaló que por los próximos dos días, solo permanecerá trabajando personal municipal de servicios esenciales. Al igual que la directriz estatal, los policías y personal de emergencias médicas municipales trabajarán turnos de 12 horas.

Mientras que los empleados municipales del Departamento de Transportación y Obras Públicas trabajará hasta el mediodía de mañana.

En cuanto a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), anunció que todos permanecerán abiertos las 24 horas, con excepción del que está ubicado en la comunidad San José debido a que se encuentra en zona inundable. Las operaciones de este centro se salud cerrarán mañana a partir de las 7:00 a.m. Asimismo, informó que las clínicas de los CDT's estarán cerradas el miércoles y el jueves.

Mientras que el Hospital Municipal estará abierto las 24 horas del día. La Casa Cuna también permanecerá abierta las 24 horas.

Cruz, además, apuntó a que de las 30,000 casas que permanecen con toldo azules, alrededor de 2,600 están en San Juan.

La funcionaria también aseguró que, desde enero hasta ayer, el personal del DTOP municipal recogió alrededor de 109 millones de libras en escombros. Mientras que de material vegetativo, el personal municipal recogió alrededor de ocho millones de libras.

El Colegio Universitario y School of San Juan permanecerán cerrados el miércoles y jueves, al igual que los Head Start.

Los 7 refugios de San Juan estarán listos para recibir a nuestros ciudadanos cuyas viviendas aún no están en condiciones para resistir el embate de una depresión o de un huracán. Tenemos catres y kits de artículos de primera necesidad. Gandul, Barrio Obrero 1, Casa Alcaldía, Coliseo Roberto Clemente, Pedrín Zorrilla, The School of San Juan y Campo Alegre. Aunque de manera inicial se van a abrir cuatro refugios, entre ellos, la casa alcaldía, el Coliseo Roberto Clemente, Barrio Obrero 1 y el refugio en el Gandul.

