Se forma la depresión tropical "Five" en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó hoy que una nueva depresión tropical llamada "Five" se formó en la zona del Caribe.

De acuerdo con el boletín intermedio de las 11:00 de la mañana, la depresión tiene vientos sostenidos de 35 millas por hora (55 kilómetros por hora) y se encuentra en la latitud 10.4 Norte y longitud 47.9 Oeste.

Pantallazo

Asimismo, el NHC dijo que el fenómeno atmosférico se está moviendo hacia el Oeste a unas 12 millas por hora (19 kilómetros por hora) y que se espera que este movimiento continúe hasta que gire hacia el Oeste-Noroeste mañana domingo. Ese giro continuará, al menos, hasta el próximo martes, 27 de agosto.

La presión central se estimó en unos 1,010 milibares.

Se pronosticó que la depresión continuará fortaleciéndose en las próximas horas, y se espera que hoy en la noche o mañana temprano ya se haya convertido en una tormenta tropical.

Tropical Depression #Five has formed over the tropical Atlantic and is expected to strengthen to a tropical storm while it approaches the Lesser Antilles early next week https://t.co/iXZyoCQWWq pic.twitter.com/MmS64dxH3f — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 24, 2019

Interests in the central and northern Lesser Antilles should monitor the progress of TD 5, as tropical storm conditions could begin as soon as Monday evening in those areas. See more information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WUDISUkBu3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 24, 2019