Nuevo comandante de Reserva del Ejército en la isla asume su puesto

El general de Brigada, Jeffrey W. Jurasek, se convirtió hoy en el nuevo comandante del Comando Geográfico del Caribe de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, en una ceremonia oficial celebrada en el Fuerte Buchanan ante la presencia de soldados, empleados federales y miembros de la comunidad.

"Luego de esta importante ceremonia, el comando de la Reserva del Ejército en el Caribe debe continuar preparándose para llevar a cabo operaciones de combate en ambientes multidimensionales, a la misma vez que está listo para responder en caso de emergencias a nivel local", dijo el mayor general Kenneth D. Jones, quien presidió la ceremonia en representación del Pentágono.

De esta forma Jurasek remplaza a la general Dustin A. Shultz, quien llegó a Puerto Rico en medio de la emergencia creada por los huracanes Irma y Maria en septiembre del 2017.

"Hoy tengo sentimientos encontrados, al despedirme de este extraordinario comando y de esta hermosa isla, la hija del mar y el sol como recita su himno. Pero como me siento ser puertorriqueña adoptada, ustedes saben que de alguna forma regresaré a la Isla del Encanto. No importa donde me encuentre en el mundo, siempre llevaré el parcho de la garita en mi corazón", dijo Shultz, quien se traslada ahora al Fuerte Bragg en Carolina del Norte.

Con sobre 31 años de carrera militar, Jurasek conoce a Puerto Rico porque estuvo asignado al Fuerte Buchanan en el 2008. Además, el oficial cuenta con vasta experiencia, sirviendo en distintas posiciones desde el nivel de pelotón hasta el nivel de división, incluyendo operaciones en Panamá, Bosnia, e Irak, entre otras. También se desempeñó en Honduras, donde apoyó las labores de recuperación luego del Huracán Mitch en el 1988.

"En el 2008 tuve el privilegio de compartir bonitos momentos con la gente de Puerto Rico, mientras comandaba el Batallón 402 de Asuntos Civiles. Por varios años tuve la oportunidad de conocer este paraíso, conocer familias boricuas, comunidades, y de personalmente ser testigo del gran calibre de nuestros soldados", dijo Jurasek, quien es oriundo del estado de Alabama.

Jurasek, quien ahora es el oficial de más alto rango del ejército a nivel federal en el Caribe, cuenta con un Bachillerato en Negocios Internacionales de la Universidad de Alabama, un Bachillerato en Arqueología y Antropología de la Universidad del Sur de Alabama, una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Troy, y una Maestría en Estudios Estratégicos de la Universidad de Guerra del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El advenimiento de Jurasek al frente del comando militar más importante de la región surge en momentos en que la temporada de huracanes se acerca a sus meses de mayor actividad. La Reserva del Ejército desempeñó una labor crítica durante la emergencia creada por el huracán María en la isla.

El comando de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico es distinto a la Guardia Nacional y cuenta con aproximadamente 5,000 soldados, cientos de empleados civiles federales, e invierte unos 285 millones en la economía local anualmente.