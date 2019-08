Niegan que alcalde de Juncos sea familiar de Jensen Medina

El alcalde de Juncos, Alfredo "Papo" Alejandro Carrión, negó que Jensen Medina Cardona, el sospechoso del asesinato de la joven Arellys Mercado Ríos, sea familiar suyo, luego de que en la semana se publicara en las redes sociales unos alegatos señalándolo de que Medina Cardona era nieto suyo.

Fue por un escrito en la página oficial del Municipio de Juncos que la directora de prensa Yasenia Dávila Frómeta desmintió la información.

Aumentan la fianza de Jensen Medina Cardona La jueza Vanessa Sánchez Velázquez le impuso una cantidad total $1.5 millones

“Reitero, Jensen Medina no es nieto del honorable Alfredo "Papo" Alejandro Carrión, alcalde de Juncos, ni tiene parentesco alguno con él. Quienes hayan estado regando este rumor han estado cometiendo un acto de calumnia contra el alcalde, deliberado y malicioso. Así lo testifico como directora de prensa del municipio, puesto que ocupo desde hace 19 años, bajo su incumbencia, en los que he tenido la oportunidad de conocer de cerca a toda su familia. El alcalde solo tiene dos nietos varones y ninguno es Jensen. Son jóvenes sin ningún historial delictivo, buenos ciudadanos y trabajadores", escribió Dávila Frómeta en la cuenta de la red social Facebook.

Precisamente ahí fue que la página identificada como "Mete Mano" alegó que Alejandro Carrión era el abuelo y el supuesto padre de crianza del cerrajero. "El alcalde de Juncos es el abuelo de Jensen el asesino. No es sólo su abuelo, es su PADRE DE CRIANZA. Si, la típica novela del riquitillo que su abuelo rico "rescata"(para que no se manche el apellido a la familia, debido a que al papá de Jensen lo tenían involucrado en 20 mil problemas legales…). Si de crianza se trata…su abuelito es el que le enseñó a ser una senda basura. ¿Se habían preguntado porqué no dan nombres en la prensa de los ricos? Es por eso. Sabrán que el abuelo es quien ha sacado a varios de revoluces en los que se meten a cada rato (sic)", publicó la página.

Familiares de Arellys Mercado Ríos aún no reciben su cadáver La mujer fue asesinada el pasado domingo en la marina de Fajardo. Jensen Medina Cardona fue arrestado por esta muerte violenta

"Esta falsa noticia lo único que hace es abonar dolor al alcalde y su familia, que suficiente tiene con el sufrimiento de la pérdida, hace menos de año, de su esposa Doña Medelicia "Cuca" Peña y su señora madre Doña Elisa Carrión Cosme. ¡Dios bendiga a la familia de nuestro alcalde, Alfredo "Papo" Alejandro, a los familiares de Arellys Mercado Ríos ante esta trágica pérdida, y a todo Puerto Rico!", finalizó la portavoz del jefe municipal.