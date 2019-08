Zoé Laboy: “Voy a invertir mis energías en que jefes de agencia trabajen con agilidad”

Antes de su último día como senadora por acumulación, Zoé Laboy aseguró que, cuando inicie las funciones de secretaria de la Gobernación, trabajará para agilizar el trabajo en las agencias, combatir la corrupción y redirigir los fondos para asuntos esenciales.

En entrevista con Metro, Laboy, quien concluye hoy su gestión en la Legislatura, adelantó que esta tarde radicará cuatro proyectos para establecer política pública sobre el manejo de los safe kits (evidencia forense de agresión sexual), así como enmiendas a leyes para atender los protocolos en casos de hostigamiento sexual de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Además, no descartó aspirar a un cargo político en el futuro.

¿Cómo concluye su gestión como senadora?

Estoy trabajando en unos últimos informes que quiero radicar y creo que voy a estar radicando… unos últimos cuatro proyectos del Senado.

Estoy trabajando en los informes de la Comisión Especial que creó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para investigar el asunto de hostigamiento sexual, entre otras cosas, en la Universidad de Puerto Rico.

De 11 recintos que tenemos en el sistema, visité diez. Llevamos a cabo vistas públicas en diez y todo lo que aprendimos, escuchamos, la información recopilada, que, inclusive, en uno de los recintos utilizamos la información recopilada para referir un caso al Departamento de Justicia… Los proyectos de ley son sobre el resultado de eso. Estamos presentando unas enmiendas a la Ley 17 de 1989, que tiene que ver con el hostigamiento sexual. Vamos a hacer unas enmiendas a la Ley 3 de Hostigamiento Sexual en instituciones educativas. Vamos a hacer enmiendas a la Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico porque detectamos unos problemas en relación a cómo se maneja el hostigamiento sexual en la universidad. También estoy dejando radicado el proyecto, que es un tema que para mí es bien importante, y es el de los safe kits… Estamos dejando un proyecto del Senado de cuál va a ser la política pública de cómo se tienen que manejar los safe kits para no caer en lo que ya tenemos.

¿Cual será su prioridad en la Secretaría de la Gobernación?

Creo que es injusto poder decir hoy “esta es mi prioridad”, porque empiezo el lunes. Aunque, desde el lado de senadora por acumulación, conozco la situación del Gobierno, me parece que es pertinente y necesario que yo llegue y el lunes vamos a tener una reunión con todas y todos los jefes de agencia para que, entonces, una vez discutamos qué es lo que está pasando, el estatus, se determine cuáles van a ser las prioridades. Pero sí, aseguro que voy a invertir la mayor parte de mis energías en que los jefes y jefas de agencia hagan el trabajo con la agilidad y sentido de responsabilidad necesario para que el pueblo de Puerto Rico vuelva a confiar en el Gobierno, vuelva a sentir que los que estamos y las que estamos como servidoras públicas es porque creemos firmemente en que venimos a servir y no ser servidos.

Usted ya fue secretaria de Corrección, ¿cómo entiende que su experiencia en un gabinete y como senadora la ayudarán para este nuevo rol?

Es importante porque, cuando fui secretaria, uno de los elementos que más me ayudó es que yo trabajé en una cárcel, así que yo sé lo que pasa en las cárceles. Yo me siento de esa forma ahora en la secretaría de la Gobernación: que el rol principal es supervisar que jefes y jefas de agencia cumplan con su trabajo. A mí nadie me puede hacer cuentos porque yo fui secretaria… Eso va a ser bien útil.

Entonces, el yo saber cómo opera también la Legislatura me va a dar esa información necesaria, porque creo y estoy convencida que Puerto Rico se beneficia si trabajamos en equipo.

¿Contempla evaluar reducciones en contratos, por ejemplo en publicidad?

La gobernadora y yo, cuando hablamos la posibilidad, hoy en realidad, de ser secretaria de la Gobernación, hablamos de eso mismo. De que tenemos una realidad: hay una Junta de Control Fiscal y no podemos pedir más dinero, pero estamos ella y yo de acuerdo en que el problema ha sido que el dinero no está asignado como debería estar asignado, que las prioridades no están en el orden en que deberían desde el punto de vista de ella y mío y, por eso, cosas como publicidad, dinero que se gasta en publicidad va a ser revisado.

¿Estará atenta a algún área en particular?

Hay un compromiso de la gobernadora de que, cuando este cuatrienio termine, la gente diga que se puede confiar en el Gobierno nuevamente y para lograr eso, además de traer resultados, tenemos que ser un Gobierno limpio y honesto, y para nosotros combatir la corrupción, que la gente que esté en esas posiciones entiendan que no es para servirse, sino para servir. Además de la publicidad, vamos a estar evaluando todo lo necesario para que el dinero esté bien utilizado.

¿Bajo su puesto tendría que renunciar a su posición como secretaria de la Gobernación para aspirar a un puesto político?

Desde el corazón, creo que Puerto Rico lo menos que necesita en este momento es hablar de campaña política. Mi compromiso con Wanda, cuando acepté ser la secretaria de Gobernación, y mi compromiso con Puerto Rico, es que me voy a dedicar en alma y cuerpo a lograr que los jefes y jefas hagan su trabajo, asesorar a la gobernadora, pues ella es quien toma la decisión y establece política pública, y no es momento para estar hablando de campañas políticas.

¿Por el momento lo descarta?

No lo descarto. Mi posición es que no voy a dedicarle a eso. Creo que Puerto Rico necesita saber que Zoé va a estar concentrada en este momento en lo que la llamaron para hacer, que es secretaria de la Gobernación.