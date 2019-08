El San Juan Hotel: lujo y esparcimiento al alcance

El icónico hotel de Puerto Rico, El San Juan Hotel Curio Collection by Hilton, reabrió sus puertas luego de una restauración completa, para ofrecer a sus huéspedes una perfecta combinación de descanso, lujo y entretenimiento exclusivo.

Los invitados pueden recrearse en el vestíbulo en el Chandelier Bar o en el Chico Cabaret con música en vivo de jueves a sábado, The Rum Bar con una variedad sofisticada de rones y espíritus, el Wine Bar con la más amplia selección de vinos por copa y El Bistro en donde se ofrece desayuno y almuerzo ligero durante el día y tapas durante la noche.

Además, ponen a disposición del comensal una extensa gama de ofrecimientos en los restaurantes: Caña by Chef Juliana, el sofisticado Meat Market, un steakhouse y marisquería contemporánea, y la Trattoria Nápoles, entre otras propuestas. A esto se le suman las cuatro piscinas, el Well & Being Spa, Well & Being Fitness Center, un nuevo gimnasio de tres niveles, y el Club BRAVA, el mejor club nocturno de la Isla, todo localizado frente a dos millas de la prístina playa de Isla Verde.

Como parte de la multimillonaria reconstrucción, además de las amenidades, también las habitaciones fueron totalmente remodeladas. Esto incluye 23 suites incluyendo la villa Casa del Mar y la suite presidencial; 19 villas frente al mar, 51 villas frente a la piscina y 13 villas frente al célebre centenario árbol Banyan, en donde se celebran hermosas bodas y recepciones.

Su privilegiada ubicación en la vibrante zona turística de Isla Verde también permite trasladarse a múltiples tiendas, bares y restaurantes a pocos pasos.

Entra a Gustazos.com y pon el código METRO para que recibas descuento en oferta.