Jennifer González y Gigi Fernández hablaron ya por teléfono y están listas para aunar fuerzas en ruta a lograr que Puerto Rico finalmente sea el Groenlandia de Estados Unidos.

Así lo hizo saber en un golpe backhand de Twitter la mejor tenista que ha tenido la historia de Puerto Rico y experta freidora de cuchifritos sin air fryer, Gigi Fernández, la supuesta "PRIMERA BORICUA EN GANAR MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS".

La jugadora puertorriqueña que ganó medalla de oro antes de Mónica Puig – aunque no por Puerto Rico, sino por Estados Unidos – volvió a tomar Twitter para manifestar una gran proeza. Resulta que hoy dialogó por primera vez por celular con la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González conocida en la gasolinera del casco urbano, cerca de la barra del Indio, en Vega Alta, como J-Go.

Veamos la confesión de triunfo de Gigi en Twitter:

Hoy hablé con @Jenniffer2012 por teléfono. Llamada muy positiva. Looking forward to next steps. #PR51

— Gigi Fernandez (@gigifernandez) August 23, 2019