Britt Daniel y la elección de los grandes éxitos de Spoon: “no fue fácil”

¿Cuál es el plan de acción adecuado para hacer una "lista de reproducción introductoria" de tu banda favorita para alguien que nunca la ha escuchado antes? Puede ser una tarea desalentadora descartar gemas ocultas a favor de las que gustan a la multitud, evitando sus conexiones sentimentales con ciertas canciones para ponerlas en la selección para empezar. Por eso, el nuevo álbum de Spoon, "Everything Hits at Once: The Best of Spoon", será debatido por los fans de la banda durante todo el verano. Después de todo, ¿cómo crear un álbum de "grandes éxitos" para una banda que tiene casi cero canciones malas?

A diferencia de las bandas que juegan más a los números, Spoon pertenece al panteón de los grandes del indie-rock que tienen una producción de discos herméticos con inusuales rastros de grasitud. En otras palabras, el compositor principal Britt Daniel y sus compañeros dirigen un barco muy apretado, por lo que reducir su carrera a un solo álbum de 45 minutos de "grandes éxitos" puede ser una tarea casi imposible.

"Fue un proceso", se ríe Daniel cuando hablo con él por teléfono. "Cuando se me ocurrió mi primera lista para un 'grandes éxitos', eran tres discos de duración. Luego tuvimos que reducirlo a un disco. No fue fácil….. No puedes poner todo ahí. Es una breve introducción".

Lo que tiene la colección son algunos de los mejores momentos de cada uno de los 10 álbumes de la banda, incluyendo canciones como "That's the Way We Get By", "I Turn My Camera On" y "The Underdog". En el centro de control de la banda siempre ha estado la asociación de Daniel con el baterista y productor Jim Eno. Le pregunto a Daniel si hubo algún tipo de debate acalorado entre los dos sobre las canciones que harían el corte.

"No discrepamos demasiado", dice. "El problema principal era averiguar qué tipo de compilación sería. Tal vez podríamos haber hecho una que fuera rarezas y lados B, con algunos éxitos también, pero nos dimos cuenta de que ese no era realmente el objetivo aquí".

Mirando hacia atrás en algunos de los mejores álbumes de grandes éxitos, a veces es necesario separar las palabras "mejor de" de "grandes éxitos" para justificar los cuestionables listados de canciones. Pregunto cuáles fueron los álbumes en los que Daniel se inspiró para seleccionar y secuenciar las canciones.

"Los primeros 'grandes éxitos' que solía escuchar siempre fue de The Supremes", recuerda Daniel. "Mi mamá tenía un disco de los grandes éxitos de Supremes. Eso era todo lo que necesitaba. Creo que el primero que compré fue 'Standing on a Beach' de The Cure. Lo compré sin haber oído una nota. Sólo sabía de The Cure. Cuando compré ese álbum, lo compré en cassette porque esa era la opción entonces. Supongo que esa compilación funcionó porque quise saber más".

Ese es el nombre del juego, por supuesto: Brindar al futuro aficionado no iniciado de Spoon un punto de entrada para zambullirse. Por suerte para ellos, la nueva retrospectiva también incluye una nueva canción, el nuevo single "No Bullets Spent". La canción es una perfecta representación de una banda que ha cubierto una considerable cantidad de territorio y que ha regresado a tierra con el control total de sus poderes. Le pregunto a Daniel si la inclusión de esta nueva canción fue una manera de mostrar a los nuevos fans un vistazo a la evolución futura de la banda.

"Supongo que funciona así", reflexiona Daniel. "Acabamos de grabar nuevas canciones. Estamos en medio de hacer un álbum ahora mismo. Probablemente lo estaríamos haciendo ahora mismo si no estuviéramos en esta gira".

Como fan de la banda, mis oídos se animaron inmediatamente con las noticias. Necesitaba saber más. ¿Adónde nos llevará esta banda tan aventurera? ¿Quién estará presente en la silla del productor? ¿Será David Fridmann (famoso con Flaming Lips y Mercury Rev), quien ha producido los dos últimos álbumes de la banda, "They Want My Soul" y "Hot Thoughts"? Necesitaba respuestas.

"Lo hemos estado grabando en Austin", explica Daniel sobre el nuevo álbum aún sin título. "No hemos estado trabajando con Fridmann esta vez, pero estoy en contacto con él. De hecho, lo busqué para que me diera un consejo. Tal vez sea el gurú del álbum. Hemos estado trabajando en ello en Austin con Mark Rankin (Weezer, Queens of the Stone Age)".

Mientras que el nuevo sencillo puede ser el único vistazo que tenemos en la dirección de la banda, también sabemos que el grupo no va a seguir adelante con su bajista de muchos años, Rob Pope, en la ruta. Pope decidió dejar la banda este año para pasar más tiempo con su familia y centrarse en girar con su otra banda, The Get Up Kids. Como reemplazo, la banda ha dado la bienvenida al nuevo miembro Ben Trokan, de Reigning Sound y Jay Vons.

"Es genial. Es un músico increíble", dice Daniel de Trokan. "Creo que todos estábamos deprimidos cuando Rob nos dijo que tenía que irse. Traté de disuadirlo, pero es difícil discutir con un tipo que dice que necesita más tiempo con sus hijos. Es difícil superar eso".

La banda está actualmente de gira este verano en Estados Unidos y México, junto a Beck y Cage the Elephant, tocando en algunos de los lugares más importantes de su carrera. Con tanto tiempo para la introspección sobre lo que la banda ha sido capaz de lograr, tocar los "hits" debe ser como una vuelta de victoria.

"Es genial, es una gran gira. Mucha gente viene todas las noches", dice Daniel, modestamente.