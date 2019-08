A rendir cuentas ASES por multas

Las más recientes multas impuestas por la Administración de Seguros de Salud (ASES) a dos aseguradoras, dejan más preguntas que certezas, por lo que personal de la agencia deberá comparecer próximamente ante la Comisión cameral de Salud.

El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, dijo que ASES deberá explicar por qué le redujo de $180,000 a $90,000 una multa con fecha del 30 de mayo a Triple S, lo que tildó de acción “errada”. Del mismo modo, deberá rendir cuentas sobre otra multa a Molina Healthcare, con fecha del 29 de julio por $30,000 y que se redujo a una cantidad no precisada.

“De los documentos que entregaron no se desprende cuál es la justificación”, declaró el legislador en entrevista con Metro.

En el caso de Triple S, la sanción responde, según Morales, a que no cumplieron “una orden administrativa de ASES con relación a que los proveedores que todavía no tienen contrato con Triple S fueran reconocidos en los próximos meses, y ASES iba a pagar, pero ellos no lo hicieron así”.

Marla Hadad, directora legal de ASES, dijo a Metro por escrito que la negociación con Triple S se dio “luego de recibir las objeciones de dicha entidad, [y] se llegó a un acuerdo transaccional en aras de la economía procesal, evitando mayores gastos de litigio”.

Hadad confirmó que también hubo un acuerdo de reducción —que no detalló— con Molina Healthcare “para evitar el litigio prolongado, tomando en consideración las objeciones de la aseguradora a la multa”. No se informó si el aspecto de los afectados se tomó en consideración.

El legislador mantiene viva una investigación de la relación de pagos de plan del Gobierno Vital con los proveedores de salud, según se desprende de la resolución de la Cámara 1357.

Preliminarmente, Morales vislumbra “evaluar un proyecto de ley que le haga justicia a los proveedores para que [se les] hagan pagos justos y en el tiempo que se determine”.

Por otro lado, Morales descartó haber sido contactado por las autoridades federales para requerirle información sobre los casos que siguen contra la exadministradora de ASES, Ángela Ávila, y el consultor Alberto Velázquez Piñol, acusados a nivel federal de lavado de dinero y fraude.

Según documentos que recibió Morales, en las facturas, “practicamente, él (Velázquez Piñol) fue la persona que llevó la voz cantante en las negociaciones con el plan Vital”, y dijo que también pedirá rendición de cuentas a ASES al respecto.