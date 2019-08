Llegan organizaciones a Fortaleza exigiendo se declare Estado de Emergencia por violencia machista

Alrededor de 15 organizaciones feministas y que ofrecen servicios directos a víctimas de violencia de género llegaron esta tarde a Fortaleza para reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la procuradora de las Mujeres Lersy Boria Vizcarrondo con el reclamo de declarar un Estado de Emergencia.

"Se han levantado trabas y un escrutinio un poco injusto sobre cuando se hace el llamado a decretar un Estado de Emergencia cuando aquí se han declarado estados de emergencia por otras cosas: por los hoyos en las carreteras, por la epidemia del chikungunya y el zika… Esos son estados de emergencia que no han pasado por tanto escrutinio, que no han sido analizados por tanto abogado y analista, y sin embargo, cuando estamos hablando de que aquí las mujeres siguen siendo asesinadas, agredidas, violadas, pues entonces ahí el estado de emergencia no funciona", dijo Shariana Ferrer, de la Colectiva Feminista en Construcción.

En noviembre del año pasado, esta organización presentó al gobierno de Ricardo Rosselló una Orden Ejecutiva con la declaración de emergencia, que incluye un puñado de medidas concretas para trabajar en todas las agencias de Gobierno.

La misma Vázquez Garced, como secretaria de Justicia, dijo que no hacía falta tal decreto porque la administración Rosselló ya estaba tomando medidas. Al iniciar su función como Gobernadora abrió las puertas para hacerlo al afirmar que “si eso es necesario, lo vamos a considerar”.

"Vimos los comentarios en el chat lo que ha sido el pensar, no solamente del exgobernador Ricardo Rosselló, sino de la mayoría de su gabinete. Las personas que impulsan política pública en este país lo que piensan de las mujeres, lo que dá es asco y odio. Así que no queremos perder el tiempo reproduciendo el contenido de ese chat", agregó. Allí hubo insultos de "puta" a distintas figuras y, entre otras expresiones, la aseveración del ex primer mandatario de que no podía ver un certamen de belleza porque para él es "softporn".

Sobre el despliegue de policías en la mansión ejecutiva por las distintas protestas convocadas para hoy, Zoan Dávila, también de "La Cole", aseguró que no les sorprende porque "es una continuación de la misma política que ha tenido el gobierno de Ricardo Rosselló, que es el mismo gobierno de Wanda Vázquez, así que no nos sorprende que estén aquí. No tenemos miedo. Aquí estaremos".

Ayer, la Primera Ejecutiva dijo que le pidió un análisis a Boria Vizcarrondo sobre la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia por violencia de género. La Procuradora de las Mujeres llegó a Fortaleza con él listo.