Gigi Fernández no descarta aspirar a un puesto político

La extenista puertorriqueña, Beatriz "Gigi" Fernández, no descarta correr para un puesto político en el futuro si Puerto Rico logra convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos.

Fernández quien impulsa una campaña a favor de la estadidad para Puerto Rico, indicó que en el futuro podría aspirar a una posición en la legislatura federal si Puerto Rico obtiene la unión permanente con los Estados Unidos.

"En 25 años yo no voy a seguir dando clases de tenis, no descarto la posibilidad de regresar a Puerto Rico, sería en la capacidad de abogar por los derechos de Puerto Rico. Si Puerto Rico sería estado en aquel entonces, no descarto la posibilidad de correr para el Senado o para la Cámara de Representantes, sería un honor para mi ser senadora del Estado de Puerto Rico", expresó Fernández en entrevista con el programa Dando Candela de Telemundo.

Esta semana Gigi Fernández promociona su portal Equality for Puerto Rico en el cual pide a los puertorriqueños que se comuniquen con congresistas para exigir que la isla sea el Estado 51.