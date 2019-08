FBI devuelve documentos a Lúgaro en caso por contratos con Educación

La licenciada Alexandra Lúgaro informó hoy que la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en su contra ha culminado.

Según Lúgaro a través de un post en su cuenta de Instagram el FBI le devolvió los documentos ya que no le encontraron nada en su contra.

"Una vez más el tiempo me da la razón – A 4 años de haber allanado las oficinas para las que trabajaba, el FBI culmina su investigación devolviéndome todos los documentos ocupados, incluyendo: contratos, propuestas, pruebas de estudiantes, informes de progreso, registros de asistencia, facturas e informes de contabilidad. Dejando así claro que jamás se cometió delito alguno. Por años, fueron muchos los que al ver sus intereses políticos y económicos amenazados intentaron marcarme y empañar mi trayectoria con alegaciones infundadas. Otros, soñaban con mi arresto. Hoy, después de tantos años cogiendo cantazos que no merecía con mucho placer les digo que se quedarán con las ganas de verme de anaranjado… ¡Gracias a todos los que siempre confiaron en mi y me apoyaron durante este difícil proceso! Seguimos", escribió Lúgaro en la red social junto a una foto con las cajas que portaban la documentación.

En 2015, las autoridades federales allanaron la oficina de la empresa América Aponte & Associates, que dirigía en aquel entonces la candidata independiente a la gobernación, que ofrecía servicios al Departamento de Educación, como parte de una investigación de fraude.