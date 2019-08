A Fortaleza rechazo a cambios al Plan de Uso de Terrenos

Decenas de personas llevaron hasta La Fortaleza el repudio en contra de los cambios al Plan de Uso de Terrenos por entender que será una manera de provocar el desarrollo indiscriminado de proyectos de construcción en zonas actualmente protegidas.

"Este plan no es improvisado, es un proyecto que persigue entregar nuestras tierras, nuestros lugares más bellos, bosques, reservas, a un grupo pequeño que han llegado a Puerto Rico", expuso el planificador Tato Rivera Santana.

Añadió que "no quieren que haya ningún impedimento para ellos construir lo que les antoje".

Con carteles, camisetas y pancartas, el grupo que incluyó varias organizaciones en defensa del ambiente, exigió que se de marcha atrás con esta medida cuya propuesta ha sido catalogada como atropellada.

Por su parte, el activista por el ambiente Juan Camacho aseguró que "estamos dispuestos a luchar en todos los lugares, en Camuy, en Manatí, en Ponce, la reserva de tres palmas".

"No podemos dejar solos a los compañeros de Rincón y los compañeros de Peñuelas, como no dejamos solos a los compañeros de Isla Verde cuando el Mariott quiso establecer una construcción", sostuvo Camacho.

Los portavoces de la protesta convocaron para acudir a Guayama a manifestarse en contra de la planta de carbón AES. Mientras, advirtieron que las luchas por el ambiente no cesarán.

"Vamos a seguir defendiendo nuestras costas, vamos a seguir defendiendo nuestras reservas naturales, no importa el costo", declaró Camacho, portavoz del grupo Toabajeños en Defensa Del Ambiente.

El martes, trascendió tras una reunión de alcaldes en La Fortaleza, que la gobernadora Wanda Vazquez dijo que le parecía razonable el negarse a firmar los cambios al Mapa de Distritos de Calificación bajo el Plan de Uso de Terrenos que reduce la cantidad a 22.