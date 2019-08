En espera de resultados

Aunque se tomó un paso en dirección hacia un diálogo abierto, para algunos líderes sindicales aún está por verse si la reunión con la gobernadora Wanda Vázquez se traduce en resultados concretos.

El viernes pasado, la primera ejecutiva sostuvo una reunión con alrededor de 30 representantes de organizaciones obreras del país en la que cada representante pudo exponer sus preocupaciones.

Para Ángel Torres Escribano, secretario de la Unión de Trabajadores de la Autoridad de Metropolitana de Autobuses (Tuama), el cónclave con la gobernadora fue positivo, pero espera que se atiendan sus reclamos prontamente.

En particular, el líder sindical solicitó a Vázquez que las corporaciones públicas puedan continuar negociando sus cubiertas del sistema de salud de manera independiente y sin la intervención del ejecutivo. Denunció que el entonces gobernador Ricardo Rosselló utilizó la extensión de los beneficios de salud como “política”. Torres Escribano expuso que, no obstante, no obtuvo una respuesta concreta de Vázquez.

“Hicimos unos ajustes y aún así había que seguir y prácticamente había que estar como si estuviéramos mendigando a él la salud. Algo que por años ya lo teníamos”, sentenció. Una de sus preocupaciones es que el presupuesto de la agencia no cubra la totalidad del costo del diésel para los autobuses, ya que, según Torres Escribano, solo se presupuestó $250,000 para todo el año fiscal cuando el costo del combustible por un solo mes asciende a $230,000.

Por su parte, Janell Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) espera que los reclamos sean escuchados y no sea “meramente llenar una hoja de papel, es ejecutar o, por lo menos, darles seguimiento a los planteamientos que uno está llevando”.

Dijo que hay un impasse en las negociaciones entre su organización y la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a la espera de una oferta del patrono. Además, planteó el impacto de los recortes en la institución y el aumento de costos a los estudiantes.

Santana sostuvo que Vázquez les indicó que nombrará a una persona que servirá como enlace entre la gobernadora y las organizaciones obreras.

Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu), dijo estar “meridianamente satisfechos porque nos escuchó. El gobernador Ricardo Rosselló nunca nos había dado un espacio para reunirnos. Sin embargo, para que esto pase de ser una reunión protocolar tenemos que darle un tiempo para ver cuál va a ser la respuesta real y afirmativa”, comentó el también profesor.