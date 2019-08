Migrantes desesperados saltan al mar desde buque de rescate en un intento por alcanzar costas de Italia

Varios migrantes saltaron al mar el domingo desde un buque español de rescate en un intento fallido por alcanzar las costas de Italia, donde el ministro del Interior Matteo Salvini se ha negado a permitir el desembarco de sus 107 pasajeros.

“Avisamos hace días, la desesperación tiene límites”, dijo Óscar Camps, fundador de Open Arms, que publicó un video en el que se veía a cuatro migrantes con chalecos salvavidas color naranja nadando rumbo a la isla de Lampedusa. Tripulantes del buque del grupo de ayuda humanitaria nadaron rápidamente hacia ellos para traerlos de vuelta a bordo.

Al anochecer, Open Arms solicitó un permiso urgente para ingresar al puerto de Lampedusa de forma que los migrantes, que llevan 17 días a bordo, pudieran desembarcar finalmente. Indicó que su estado de salud físico y psicológico está “en riesgo”.

“Si sucediera lo peor, Europa y Salvini serán responsables”, afirmó el grupo en un tuit.

VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock. Read more here: https://t.co/0LdHJSCJek pic.twitter.com/6ieJNKD9rg

— AP Europe (@AP_Europe) August 18, 2019