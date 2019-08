Joven lanza montaña de tierra sobre carro con su novia adentro

Un joven de Florida volcó un cucharón de excavadora lleno de tierra sobre un carro con su novia adentro, dijeron las autoridades.

La oficina del sheriff del condado de Okaloosa dijo que Hunter Mills, de 20 años, fue acusado del cargo criminal de daños a propiedad. La novia no resultó herida.

Hunter Mills of Crestview wanted to talk to his girlfriend – but when she showed up in someone else’s 🚗 and wouldn’t answer a question, he used a front end loader to dump dirt on the 2010 Cadillac. Her window was down. 😳 He’s charged with #felony criminal mischief. #Florida pic.twitter.com/0supeDG0tn

