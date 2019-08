Opinión: ¡Wanda, la camaleónica!

Wanda Vázquez no llegó a la gobernación … La gobernación llegó a Wanda Vázquez. Al principio, y en repetidas ocasiones, dijo no querer la gobernación. Inclusive, había dado la impresión al país de no tener interés en el cargo.

A espaldas del pueblo y en cuartos oscuros, formó parte de la confabulación compartida con ella, a los fines de darle paso al licenciado Pedro Pierluisi como el sucesor designado. Ella estuvo en esa reunión. Ese hecho fue divulgado públicamente por Pierluisi. Wanda no lo negó y mantuvo silencio en espera de los acontecimientos para, de forma oportunista, dejar que las cosas pasaran.

En esa ocasión, se quedó al margen respecto a las razones que su amigo y exjefe, Pedro Pierluisi, aducía para autoproclamarse gobernador. Su acostumbrada inercia se manifestó de nuevo para dejar que el asunto corriera solo, a sabiendas de que la pretensión de ellos era inconstitucional. Claro, como “ella no es política”, optó por dejar de ser también jurista, así que no defendió la Constitución.

Después del remedio legal presentado por el Senado ante el Tribunal Supremo, la gobernación cayó en manos de la entonces secretaria de Justicia, según el orden sucesorio de la Ley 7. Desde entonces, Vázquez ha esbozado varios discursos, estrenados cada uno para la ocasión. Primero, señaló que asumiría el cargo por “decreto constitucional” para devolverle la paz y la dirección a Puerto Rico en momentos de tanta inestabilidad, nunca antes vista. Su argumento era cónsono con la salvadora que se dirige desde el púlpito a sus feligreses.

Luego de la “juramentación” de Pierluisi, expresó no tener interés en la posición de gobernadora y le dejó el camino libre a su amigo, según acordado con Ricardo. Lo demás es historia… Fue así que la gobernación le llegó caída del cielo.

Desde su llegada a la gobernación y ante las reservas del pueblo sobre su compromiso e integridad para tomar el mando gubernamental, reclutó de inmediato al equipo para el manejo de imagen. Era imperativo construirle una, puesto que su verdadera imagen estaba maltrecha. Los primeros esfuerzos se concentraron en transitar por los medios amigos y otros, heredados de su antecesor. Todo en familia. Un buen libreto adornado con bonitas fotos y algo sobre venta de sueños para complacer a la audiencia eran suficientes para captar la atención y comenzar la luna de miel. Desde luego, no olvidemos las redes sociales, así que manos a la obra. De eso ellos saben, sino pregúntale a Ricky.

El desarrollo de los pasos de Wanda , hasta el momento, se centran en una bien diseñada campaña mediática y relaciones públicas. Recientemente, cambió de narrativa para ahora decir que desde el día uno estuvo dispuesta a ocupar la vacante de gobernadora ante la salida de Ricardo Rosselló, a quien le sirvió con la lealtad que exigía a sus allegados. ¿Recuerdan el CHAT?. Incluso, para darle algo de credibilidad a sus dichos, hizo alusión a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

Fuera de lo aparente, ¿qué ha hecho la gobernadora en su función gubernamental? Puerto Rico tiene dos vacantes importantes en el orden constitucional: la secretaría de Estado y la de Justicia. ¿Qué espera para proceder con las nominaciones a esos puestos? ¿Cuántos de los nombramientos realizados por Ricardo formarán parte del equipo de Wanda? ¿Incluirá a su protector y amigo Elías Sánchez? ¿Cuándo la señora se dirigirá al pueblo para explicar su visión de futuro respecto a los temas que le preocupan al país? ¿Cuáles son las propuestas especificas para atender los problemas de salud, educación, vivienda, seguridad, pensiones de maestros, policías, empleados públicos? ¿Qué medidas tomará para reactivar el desarrollo económico y los asuntos que están ante la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál es su parecer sobre el reclamo masivo de que se audite la deuda? ¿Cómo va ha restaurar ante el Congreso la credibilidad de Puerto Rico en lo que se refiere al manejo de los fondos asignados a la reconstrucción de país? Estas son solo algunas de las interrogantes que no han sido parte de los libretos divulgados hasta hoy. ¿Quién gobierna?