Omar Marrero no sabe si Casa Blanca confía en Wanda Vázquez y el gobierno

El principal oficial financiero (CFO) Omar Marrero dijo el viernes que no posee información de la supuesta posición de Casa Blanca de que la gobernadora Wanda Vázquez es corrupta y el gobierno es corrupto por lo que hasta que eso no cambie no se liberarán los fondos federales, según publicó Caribbean Business.

“De la misma manera que no tenía la información en distintos momentos en que tuve que ir a Washington a participar de una vista congresional y antes de montarme en el avión, sucedieron distintos eventos con antiguos compañeros que ya gracias a Dios no los tenemos en la administración porque le fallaron a la confianza del pueblo”, dijo Marrero en conferencia de prensa.

Sin embargo, el CFO aseguró que goza de la credibilidad del gobierno federal.

“En vez de cancelar esos viajes, cancelar la vista, las reuniones y decir que me había enfermado o algo así, dimos la cara y dimos la batalla y explicamos lo que hemos hecho. Yo no me puedo hacer responsable de otros, pero me puedo hacer responsable en lo que me ha correspondido. Y en el asunto de Washington, modestia aparte, este servidor tiene credibilidad y le habla con la verdad", añadió.

“La relación que tenemos con la Casa Blanca, con el Departamento del Tesoro, que básicamente uno de los asistentes especiales del Departamento del Tesoro está en constante comunicación con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. No todas las jurisdicciones de Estados Unidos pueden decir que su secretario de Desarrollo Económico tiene una relación directa con la Casa Blanca o con el Departamento del Tesoro. Aquí somos varios los que tenemos una relación directa. Una relación profesional respetuosa y donde tenemos unos canales de comunicación totalmente abiertos”, concluyó.

Las expresiones de Marrero se dieron posterior a una reunión que sostuvo junto a otros funcionarios con la gobernadora Wanda Vázquez en donde se discutió las prioridades del grupo fiscal del gobierno en relación a los procesos reestructurales, la situación fiscal de la Isla, entre otros asuntos.