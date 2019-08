Johnny Méndez recomienda a gobernadora que desista de unas medidas legislativas que impulsaba Rosselló

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo el viernes que le recomendó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que desistiera de continuar con algunos proyectos que Ricardo Rosselló Nevares presentó a la Legislatura y que están pendientes de aprobación.

“Estamos hablando de los planes de reorganización. El plan de reorganización del Departamento de Transportación y Obras Publicas es uno y el otro era el del Departamento del Trabajo. Fueron planes que no se atendieron. Al no atenderse perdieron efectividad y tendrían que radicarse nuevamente. Y no vemos la necesidad de llevar esas reorganizaciones de esas agencias de gobierno. En este momento debemos concentrarnos en cosas que tengan que ver con desarrollo económico como tal”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

En cuanto a las medidas pendientes, expresó que un proyecto sobre la transparencia en el área de medicamentos, tenía objeciones de él y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Era una enmienda a una ley del presidente del Senado y de este servidor, que nosotros entendíamos que era más que suficiente. Querían añadirle algo adicional. Yo soy de la opinión de que incidía en lo que es secretos de negocios y le dije a la gobernadora que eso no se iba a aprobar”, sostuvo.

A su entender, la enmienda buscaba entrar en el proceso de producción de medicamentos por parte de las farmacéuticas y no tenía que ver específicamente con el costo al final de la cadena para el paciente.

Mencionó que no se habló nada sobre el proyecto que enmienda la Ley de Armas.

Méndez Núñez habló con Vázquez Garced sobre los proyectos legislativos pendientes de aprobación y los nombramientos.

“Ella nos señaló que iba a analizarlas para tener conocimiento de si valía pena seguir para adelante con ellas o no. En los nombramientos, le pedimos que antes de poder hacer los nombramientos nos diera la oportunidad de discutirlos para ver si los candidatos que ella fuera a sugerir cumplieran con todos los estándares, cosa de no tener que estar entrando en rechazo de nombramientos innecesariamente”.

El presidente cameral confirmó que la gobernadora participará el lunes del Caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP), previo a su reunión en el Senado.

“La voy a invitar a que tan pronto se abra la Sesión Legislativa visite el Hemiciclo de la Cámara de Representantes, cosa de que pueda también saludar a los legisladores de minoría”, expresó.

La reunión con el presidente cameral fue una de varias que la gobernadora sostuvo el viernes en La Fortaleza.