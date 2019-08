Al descubierto inconsistencias de Pierluisi sobre desarrollo de ViewPoint

Cuando el ex comisionado residente Pedro Pierluisi contestó al interrogatorio de miembros de la Cámara de Representantes antes de que lo confirmaran como gobernador el 2 de agosto, afirmó que no guardaba relación con el controversial desarrollo de viviendas ViewPoint at Hato Rey, a cuyo desarrollador representó a través de la firma O’Neill & Borges.

También afirmó a preguntas del representante Eddie Charbonier, que empleados de la Junta de Control Fiscal (JCF) “no deben estar” en su gobierno . “No veo por qué. Ya están laborando ahí”, respondió. Sin embargo, cuando Metro cuestionó en rueda de prensa el 6 de agosto con qué facultad la chief of staff de la JCF, Rosemarie “Maí” Vizcarrondo Carrión, hizo gestiones relacionadas con su nombramiento ante el Senado, Pierluisi respondió que era “voluntaria”, pero que tenía intención de nombrarla a una de las vacantes en La Fortaleza.

“Sí, entiendo que me falló”, dijo Charbonier, al ver la contradicción después de votar a favor de Pierluisi.

En cuanto a ViewPoint, fue nombrado “proyecto crítico” por la JCF, lo que le facilita la gestión de permisos. Charbonier lidera una investigación cuyo primer informe radicará el lunes, y que subraya irregularidades acumuladas durante 15 años. El desarrollador, Eduardo Nevares Chaulón, contrató para la construcción a Desarrollos Metropilitanos, de José R. Vizcarrondo Carrión, hermano de “Maí” Vizcarrondo.

La JCF hizo un análisis ético con su propia abogada por esta relación antes de aprobarlo como su único proyecto crítico.