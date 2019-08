Sector privado ahora da espaldarazo a Wanda Vázquez

Luego de que hace nueve días ofrecieron su apoyo a Pedro Pierluisi para ocupar la gobernación, el sector privado ahora aseguró que respalda a la gobernadora Wanda Vázquez al calificarla como al margen de visos partidistas.

A la reunión asistió el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles Morán; el presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma; el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Colón Zavala y Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico.

"Al momento de nosotros reunirnos con el señor Pierluisi se consideraba que la enmienda a la ley 7 era constitucional porque una ley es constitucional hasta tanto sea declarada inconstitucional por el tribunal como se hizo en este caso. El mismo apoyo que le ofrecimos al señor Pierluisi es el que vinimos a ofrecerle a la senora gobernadora", sostuvo Argüelles Morán.

Asimismo, indicó que confía en la gestión de Vázquez como gobernadora debido que asegura que esta no tiene lazos con la política partidista.

"Por primera vez tenemos al frente de la nación a una señora que no es política, que no debe favores políticos, que no ha tenido que pedir dinero para una campaña y ni pedir dinero en el futuro porque no va a renominarse", añadió.

Claman por eliminación de impuesto al inventario

Por su parte, según Argüelles Morán, la gobernadora se comprometió a considerar la eliminación del impuesto al inventario. Incluso, sostuvo que Vázquez coincidió con los representantes del sector privado en la eliminación de este impuesto. Sin embargo, confesaron que la gobernadora no se comprometió a buscar eliminarlo inmediatamente.

"Debe eliminarse ya", dijo Colón Zavala. Mientras que Argüelles Morán, destacó los beneficios que se podrían obtener con la abolición del arbitrio.

"No se ha tomado nunca en consideración lo que generaría la eliminación de este impuesto en términos de nuevos empleos en términos de más actividad económica que generan mayor cantidad de IVU municipal", subrayó el presidente del CUD.

Preocupaciones en torno a permisos únicos y corrupción

Las preocupaciones del sector privado no culminaron en la permanencia del impuesto al inventario. Argüelles Morán, por ejemplo, comentó que dialogaron preocupaciones en torno al funcionamiento de los permisos únicos que inauguró el Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto en junio.

El presidente del CUD admitió que favorecen dicho sistema, pero mostró intranquilidad con la claridad del reglamento que pueda llevar a empresarios y comerciantes a renovar el permiso completo anualmente. Agregó que el permiso no caduca ya que el comerciante solo debe renovar anualmente licencias y endosos.

Por su parte, crear una oficina anticorrupción y que esta tenga acceso al sector privado para que pueda denunciar situaciones de fraude. "Lo que queremos es que cuando detectemos ese tipo de fraude nosotros tengamos acceso de poder llevar nuestra queja y que se tome acción", explicó Argüelles Morán. Colón Zavala avaló que se establezca un sistema también que incluya a las empresas privadas y al gobierno para prevenir la corrupción.