Julio 2019 fue el mes más caliente del planeta

El mes de julio 2019 fue el mes más caliente desde que se obtienen datos climatológicos, rompiendo el récord de julio en el 2016 según confirmó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Según los datos de la NOAA, el promedio de temperatura global del mes de julio 2019 estuvo 1.71 grados Farenheit, por encima del promedio de temperatura global de 60.4 grados en todo el siglo 20.

Jan–July #temperature across the globe ties with 2017 as the 2nd hottest such period in the 140-year record: @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcUf2x #StateOfClimate pic.twitter.com/gvkYJQzVwX

